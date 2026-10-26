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Кажи ми как се събуждаш, за да ти кажа кой си: 6 сутрешни типа според психолозите

Начинът, по който прекарваме първите часове на деня, не е просто въпрос на навик, а може да разкрие съществени аспекти от нашата психология и вътрешни нужди

Надежда Неменски Надежда Неменски

26 октомври 2026, 13:29
Кажи ми как се събуждаш, за да ти кажа кой си: 6 сутрешни типа според психолозите
Източник: iStock/GettyImages

Н ачинът, по който прекарваме първите часове на деня, не е просто въпрос на навик, а може да разкрие съществени аспекти от нашата психология и вътрешни нужди. Дали натискате бутона за отлагане на алармата, или ставате с първите лъчи на слънцето, тези избори са отражение на по-дълбоки личностни характеристики.

Всяка есен годишната смяна на часа ни предоставя допълнителни 60 минути, предизвиквайки дебат как най-добре да бъдат оползотворени. Този феномен, наречен от Holiday Inn Express „Големият дебат за допълнителния час“, разделя хората на два основни лагера – тези, които предпочитат почивката, и тези, които се възползват от възможността за действие. Според анализ, публикуван в The Independent, тези предпочитания очертават няколко основни психологически профила.

Супер спящият: Нужда от възстановяване

За мнозина отговорът е очевиден: повече сън. Проучване на Holiday Inn Express установява, че 37% от анкетираните натискат бутона за отлагане на алармата. Според консултиращия психолог д-р Риц Бирах, този избор не е просто мързел.

„Изборът на почивка може да отразява нужда от комфорт, възстановяване и позволение за забавяне на темпото. Това може да е особено привлекателно за хора, чиито дни са силно натоварени и които рядко се чувстват способни да спрат без „валидна“ причина“, обяснява тя.

Ранният атлет: Стремеж към инерция

Друга група хора предпочитат да започнат деня си с физическа активност – било то тичане в 6 сутринта, колоездене преди изгрев слънце или силова разходка. Тези индивиди се стремят към ранен прилив на ендорфини.

„Ранният спортист често е ориентиран към действие и може да се наслаждава на започването на деня с усещане за инерция“, казва д-р Бирах. Според нея, упражненията дават незабавно усещане за напредък и могат да помогнат за регулиране на настроението, изостряне на вниманието и създаване на чувство за контрол преди останалата част от деня да започне.

Закуската - ритуал за благополучие

За този тип личности закуската не е просто хапване на крак, а важен ритуал. Те отделят време за пълноценно и спокойно хранене. „Твърде често пропускаме закуската или ядем в движение, което не е здравословно нито за храносмилането, нито за цялостното ни благосъстояние. Наслаждаването на храната по осъзнат начин може да бъде прекрасен начин да постигнем ранна победа за доброто си състояние сутрин“, коментира д-р Одри Танг, лицензиран член на Британското психологическо дружество.

Проучването на Holiday Inn Express разкрива и някои нетрадиционни хранителни навици, като например, че 11% от хората консумират яйцата си със салатен крем, а 4% добавят майонеза към печения боб.

Административният ентусиаст - търсене на контрол

Ако първото нещо, което правите сутрин, е да посегнете към телефона си, не сте сами. Данните на Holiday Inn Express показват, че над половината (52%) от хората проверяват устройствата си в рамките на пет минути след събуждане.

Макар това да се възприема като негативен навик, д-р Бирах предлага друга гледна точка. „Може да се чувствате успокоени, като изчистите част от менталния безпорядък. Отговарянето на съобщения, резервирането на часове или проверката на няколко работни имейла може да създаде усещане за контрол и да освободи вниманието ви за останалата част от деня“, обяснява тя.

Нетърпеливият изследовател - вродено любопитство

Някои хора изпитват силно желание да излязат и да изследват света веднага след събуждане. Според д-р Танг този импулс е полезен за мозъка. „Приключението е добро за нашия мозък, създаден за оцеляване, той разпознава всичко ново или различно, така че го хранете с любопитство“, казва тя.

Д-р Танг добавя, че хората са биофилни, което означава, че сме привлечени от природата, а разходката в парка или изследването на нов град е чудесен начин за стимулиране на серотонина и допамина.

Воинът на благосъстоянието - съзнателно начало

Този тип личност предпочита да започне деня със спокойствие и намерение. Според проучването на Holiday Inn Express, 25% от хората избягват комуникация с хора извън домакинството си преди 9 часа сутринта. За тях медитацията, дихателните упражнения и воденето на дневник са част от постепенното навлизане в деня.

„Този тип вероятно цени размисъла, емоционалния баланс и преднамереността. Те може да осъзнават, че качеството на вниманието им оформя останалата част от деня, затова използват сутринта, за да забележат какво се случва вътрешно, преди да отговорят на външния свят“, заключава д-р Бирах.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Independent    
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