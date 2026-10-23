Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

З адържан е служителят на Националната служба за охрана, който бутна журналистката Соня Колтуклиева, а по случая е образувано досъдебно производство. Това съобщи самата тя, цитирана от NOVA.

Инцидентът се случи при опит на Колтуклиева да зададе въпрос на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

„Два часа и половина седях тук. Задържаха служителя на НСО, който ме бутна. Образуваха досъдебно производство. Дойде Михаела Доцова и Антон Кутев, тя изказа съжаление, но се оправда, че се е стресирала, защото видяла само мен отвън. Каза да напусне, усъмних се в искреността ѝ. Опитват да изкарат мен виновна. На Кутев казах, че не исках да го виждам, защото е арогантен. Още пред централата изпитвах нечовешка болка, а Александър Нейчев, който е заместник-председател на „Прогресивна България“, каза, че съм направила провокация. А аз гоня тези, които не ми дават отговори“, каза Колтуклиева на излизане от Военно-апелативната прокуратура.

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На въпрос дали смята, че действията на охранителя са били умишлени, тя отговори:

„Той го направи със засилване. Не просто така да ме блъсне. Аз бях с телефон в ръка, не с оръжие. Какво можех да направя на председателя на Народното събрание? Можеха да ме хванат, можеха да застанат между нас. Не беше необходимо да се стига дотук“.

Колтуклиева съобщи, че при падането е получила травма на рамото, като по думите ѝ лекарите са установили фрактура: „Доктор от ВМА ми каза: „От всичко най-лошо, което можеше да ви се случи, това не е най-лошото“. Аз дори не съм виждала медицинските документи. Направиха ми някъде около шест снимки - на главата, на врата, на прешлените, на вътрешните органи, на краката, на всичко. Но документите са във Военната прокуратура“.

„Само ме превързаха, защото болката е толкова силна, че не могат да сложат шина. Някак си я застопориха, за да мога да вървя. Казах, че искам да отида в болница. Но преди това трябваше да дам показания пред полицаите от Четвърто районно управление и пред Военната прокуратура“, посочи Колтуклиева.

Тя разказа и за подкрепата, която е получила след инцидента. По думите ѝ, докато е била във Военномедицинска академия, телефонът ѝ не е спирал да звъни: „Много хора ми се обадиха. Докато бяхме в болницата, ми казаха, че са звънели Илияна Йотова, Кирил Вълчев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов. Видях обаждания и от Слави Трифонов, и от Тошко Йорданов. Но когато влезеш в сградата на прокуратурата, не ти разрешават да си гледаш телефона, затова не съм успяла да видя всички“.

Журналистката припомни и други случаи, при които според нея е била подлагана на грубо отношение от охранители при опити да задава въпроси на публични личности. Тя призова за промяна в поведението на службите към журналистите и гражданите.

„Всеки един от вас би могъл да бъде подложен на тази агресия. Защо? Аз какво ще направя на председателя на Народното събрание? Трябва нещо да се промени - законът, поведението. Някой в тази държава се чувства като последна инстанция на истината, без да се впечатлява какво прави с хората“, каза Колтуклиева.

Инцидентът, стана пред централата на „Прогресивна България“ и беше заснет от свидетели, а видео беше споделено в социалните мрежи от редица политици от опозицията.

Президентът Илияна Йотова категорично осъди действията на служителя на НСО и призова за разследване. От ГЕРБ-СДС, ДПС и ДСБ поискаха оставката на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, а „Да, България“ я призова да се извини. От „Възраждане“ пък поискаха оставката на президента.

Доцова потърси лична среща, за да се извини на пострадалата журналистка и определи инцидента като абсолютно недопустим. Председателят на парламента обясни, че се е стреснала, когато Колтуклиева отворила вратата на автомобила, в който е пътувала, но не е видяла как точно се е развила ситуацията след потеглянето на колата.

НСО съобщи, че е разпоредила незабавна и щателна проверка на действията на служителите си и увери, че при установени нарушения ще бъдат предприети най-строги мерки, също така за случая е била уведомена Военната прокуратура.