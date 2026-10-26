Уникалният медицински случай на жената, която не изпитва страх

С тягане в гърдите. Студена пот. Ускорен пулс. Спънато дишане. Страхът идва при нас по различни начини, но усещането винаги е едно и също: онзи панически глас в главата, който крещи: „О, Боже, това точно зад мен ли е?!“.

Но защо реакциите ни са толкова различни? За един човек е нужно да виси на ръба на скала, за да усети адреналин. За друг - просто да види малко, безобидно паяче в ъгъла.

Ако страхът е изцяло физиологичен процес в мозъка, значи ли това, че конкретно заболяване или увреждане може да лиши човек от възможността да го изпитва? И какво всъщност означава да живееш напълно безстрашно?

Страхът живее тук: Ролята на амигдалата

Ако трябва да посочим къде точно се ражда страхът, пръстът ни автоматично ще се насочи към амигдалата - две малки структури с формата на бадем, разположени в слепоочния дял на мозъка.

„Централната структура за обработка на страха е амигдалата. Сигналите от нашите сетивни системи преминават през мрежи в таламуса и се събират в амигдалата. Така че когато чуем скърцане на под или видим маскирана фигура в сенките, мозъкът ни веднага разбира, че предстои нещо страшно“, обяснява неврологът д-р Остин Лим.

Амигдалата обаче не работи сама. Тя веднага изпраща сигнали към хипоталамуса, който задейства верижна реакция в цялото тяло: сърцето започва да изпомпва кръв, съдовете се разширяват, а дишането се учестява. Тялото се подготвя за незабавна реакция: „бий се или бягай“.

Феноменът „Пациентката SM“: Жената, която не знае какво е страх

Най-известният случай в неврологията, свързан със страха, е този на жена, известна под псевдонима „Пациентката SM“. Тя се ражда с рядко генетично заболяване, което постепенно и напълно унищожава амигдалата и в двете половини на мозъка ѝ.

В резултат на това тя напълно губи способността да изпитва страх - както при лабораторни експерименти, така и в реални смъртоносни ситуации.

В медицинския ѝ доклад е описан смразяващ случай, наречен „Инцидентът с ножа“. Непознат мъж я нападнал на улицата и опирал нож в гърлото ѝ. След като я пуснал, тя съвсем спокойно се прибрала у дома, а на следващия ден минала абсолютно необезпокоявана през същото място.

Нейният случай доказва нещо ключово: страхът не е просто неприятна емоция, той е наш жизненоважен учител. Без страх ние не се учим от опасните ситуации и бързо се превръщаме в лесна мишена.

Безстрашен или просто глупав?

Мечтата да живеем „без страх“ звучи примамливо, но в реалността тя е изключително опасна. Ситуацията е сходна с хората, родени с вродена нечувствителност към болка - те постоянно се нараняват, защото тялото им не изпраща сигнал за опасност.

Страхът ни предпазва от повторение на грешките. Тъкмо затова от векове приказките за деца (като „Хензел и Гретел“) са пълни с мрачни сюжетни обрати. Те са безопасен начин да научим децата си на предпазливост пред реалните опасности на света.

Можем ли да контролираме страха?

Когато страхът се активира от ежедневни и безобидни неща, той започва да пречи на качеството ни на живот. Добрата новина е, че мозъкът ни е пластичен. Изследвания показват, че чрез когнитивно-поведенческа терапия можем видимо да променим мозъчните си вериги и да повишим прага на чувствителност към уплаха.

А когато се nauчиме да контролираме страха в безопасна среда - като гледане на хорър филми или качване на скоростно влакче - той спира да ни плаши и се превръща в това, което всъщност обичаме: чист адреналин.