Рекорден вот в Сърбия: Активността доближава нивата от падането на Милошевич

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Избирателната активност в Сърбия достига 67,8% към 19:00 ч., спрямо 55,5% на изборите през 2023 г., доближавайки рекорда от 2000 г.

Над 100 000 сръбски граждани са се регистрирали да гласуват в чужбина - рекорден брой, съпроводен с дълги опашки пред посолства и консулства.

Сръбски медии съобщават за грешки и дублирани имена в избирателните списъци, но властите отхвърлят критиките.

Каква е избирателната активност в Сърбия до 17:00 ч.

Изключително високата избирателна активност на предсрочните парламентарни избори в Сърбия доближава страната до историческите нива, регистрирани през 2000 г., когато беше сложен край на управлението на диктатора Слободан Милошевич.

Според Центъра за изследвания, прозрачност и отчетност (CRTA) към 19:00 ч. местно време са гласували 67,8% от избирателите, докато на парламентарните избори през 2023 г. активността към същия час е била 55,5%.

Историческите данни показват, че през последните три десетилетия избирателната активност на парламентарните избори в Сърбия обикновено се е движела около 60%.

Изключение правят първите многопартийни парламентарни избори през 1990 г., когато участието надхвърля 70%, както и изборите през 2020 г., бойкотирани от част от опозицията. Тогава активността спада до едва 48%.

През първото десетилетие на XXI век избирателната активност към 18:00 ч. обикновено е била около 50%. През следващите години тя намалява, като достига приблизително 40% към същия час на изборите през 2020 г.

На последните два парламентарни вота активността към 18:00 ч. отново се движи около 50%. На днешните избори обаче този праг беше преминат още в 16:00 ч., когато вече бяха гласували над 56% от избирателите.

Приключи изборният ден в Сърбия

Историческият рекорд от 2000 г.

Най-високата избирателна активност в съвременната сръбска история е отчетена на 24 септември 2000 г., когато 74,4% от избирателите участват в изборите за двете камари на Съюзната скупщина (парламент) на тогавашната Съюзна република Югославия.

На проведените едновременно президентски избори активността в цялата федерация достига 71,55%.

Тези избори поставят началото на политическите събития, довели до свалянето на Слободан Милошевич от власт през октомври 2000 г.

Макар да става дума за различни избори и различна държавна структура, днешната активност в Сърбия вече се доближава до историческите стойности от онзи период.

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По-високата активност повишава и изборната бариера в брой гласове

Масовото участие във вота има пряко значение и за партиите, които се борят да преодолеят трите процента изборна бариера.

Ако гласуват 65% от избирателите, на една кандидатска листа ще са необходими приблизително 126 000 гласа, за да премине прага.

При активност от 70% необходимите гласове нарастват до около 135 000.

Така високата активност може да затрудни по-малките политически формации, които трябва да получат по-голям абсолютен брой гласове, за да влязат в парламента.

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Рекорден интерес към гласуването в чужбина

Една от съществените разлики на тазгодишните избори е безпрецедентният брой сръбски граждани, регистрирани за гласуване зад граница.

За първи път броят им надхвърля 100 000 души – с близо 65 000 повече в сравнение с изборите през 2023 г. и с около 90 000 повече спрямо 2020 г.

През целия изборен ден от различни държави пристигаха видеозаписи на дълги опашки пред сръбските посолства и консулства.

Подобни сцени бяха регистрирани в Мадрид, Дюселдорф, Вашингтон, Чикаго и Сараево.

Увеличил се е и броят на регистрираните избиратели от Косово – с около 20 000 души спрямо предишните избори. Те упражняват правото си на глас в градове на територията на Централна Сърбия.

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Спорове около избирателните списъци

Високата активност е съпроводена и с въпроси относно точността на избирателните списъци.

Сръбски медии съобщиха, че са установили многократно вписани имена, правописни грешки и непълни данни за избиратели.

Представители на държавните институции отхвърлят критиките и твърдят, че избирателните списъци са „най-актуалните досега“.

На фона на рекордното участие и множеството сигнали за нарушения окончателната избирателна активност и резултатите от преброяването ще бъдат от решаващо значение за оценката на политическата промяна, която може да последва след днешния вот.