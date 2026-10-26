Петима задържани след нападение срещу полицаи в Кочериново

П етима души са задържани след нападение срещу полицейски екип в Кочериново през изминалата нощ. По патрулния автомобил са нанесени материални щети, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил, цитирани от кореспондента на БТА Елица Иванова.

Инцидентът е станал, след като служители на Районното управление в Рила били изпратени на място по сигнал за силна музика. При пристигането им възникнало напрежение, което прераснало в действия срещу полицаите и патрулния автомобил.

Днес в района се провежда полицейска операция. Извършват се огледи, претърсвания и други процесуално-следствени действия.

Прокуратурата е уведомена, а работата по изясняване на обстоятелствата около случая продължава, съобщиха от полицията.