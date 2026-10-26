Нови размирици в Албания: Камъни, коктейли „Молотов“ и водни оръдия срещу протестиращите

Сблъсъци избухнаха в Тирана по време на митинг на албанската опозиция. Част от протестиращите срещу управлението на правителството започнаха да хвърлят запалителни бомби по полицейските служители.

И нциденти белязаха поредния ден на протести в Албания. Вчера демонстранти отново се събраха в центъра на столицата Тирана, където напрежението постепенно ескалира и се стигна до сблъсъци с полицията, предаде АТА.

Маскирани младежи започнаха да замерят полицейските служители с камъни. Бяха счупени прозорците на сградата на парламента, както и уличните лампи пред сградата, в която се намира офисът на премиера Еди Рама.

Ескалация в Тирана: Полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ срещу протестиращи

Полицията призоваваше протестиращите по мегафони да прекратят насилието и да се разпръснат. Силите на реда използваха сълзотворен газ и водни оръдия, за да овладеят ситуацията.

Протестът продължи близо шест часа. По време на демонстрацията полицейски служители са били атакувани с коктейли „Молотов“. Засега не се съобщава за ранени протестиращи или полицаи при вчерашните сблъсъци.

От недоволство на студентите до искания за оставката на Рама

Протестите в Албания започнаха в Тирана на 13 октомври на фона на недоволство от лошите условия в университетите, високите разходи за висше образование, недостатъчната финансова подкрепа за студентите и ограничените възможности за работа след дипломирането.

Демонстрациите бързо прераснаха в антиправителствени прояви с призиви за оставката на премиера Еди Рама и създаването на техническо правителство.

Последваха сблъсъци с полицията, палежи и щети по обществени сгради и бизнеси. Стотици участници бяха задържани.

Напрежението ескалира и по време на протестите в събота. Тогава петима полицейски служители пострадаха, а млад мъж получи нараняване на окото.

Пети ден на бурни сблъсъци в столицата на Албания

Албанската полиция съобщи, че е арестувала 23 души за проявено насилие по време на демонстрациите и издирва още 30 души, участвали в инцидентите.

В съботните протести се включиха и представители на основната опозиционна сила в страната – Демократическата партия. Те подпалиха импровизирана маса за преговори, поставена пред кабинета на премиера като покана за диалог с управляващите.

Еди Рама: Няма да се оттегля под натиска на насилието

Албанският премиер Еди Рама заяви вчера, че всеки има право да иска оставката му и да протестира срещу правителството, но няма да бъде принуден да напусне поста си чрез насилие.

Рама представи пакет от мерки срещу насилието в градска среда, който предвижда и незабавно компенсиране на нанесените щети. Той обеща, че малките бизнеси, пострадали по време на протестите в столицата, ще получат пълно обезщетение за загубите си.

Премиерът отново подчерта готовността си да разговаря с всеки, който иска да изложи позициите си.

Протестите в Албания ескалираха: Сблъсъци, сълзотворен газ и коктейли „Молотов“ в Тирана

Преди дни Рама обвини Русия, Иран, екстремистки движения и лидера на опозиционната Демократическа партия Сали Бериша в участие в сложна мрежа за влияние, която според него цели да подстрекава протестите, да предизвиква насилие и да разпространява дезинформация.

Преди това Албания беше обхваната от протести срещу луксозен курорт

През последните две седмици Албания е обхваната от студентски демонстрации, но преди тях страната преживя и многомесечни протести, известни като „Фламинго революция“.

Сблъсъци и протести в Тирана: 272 ранени, Рама отказва оставка

Те бяха насочени срещу плановете за изграждане на луксозен курорт по южното албанско крайбрежие. Проектът е на инвестиционна компания, учредена от Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.