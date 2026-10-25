Свят

„Сеизмична промяна“: Как светът видя края на ерата „Вучич“

Признанието на Александър Вучич за поражението му на изборитe в Сърбия предизвика огромен международен отзвук

Надежда Неменски Надежда Неменски

25 октомври 2026, 23:44
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П ризнанието на Александър Вучич за поражението му на изборитe в Сърбия предизвика огромен международен отзвук. Водещи световни информационни агенции и издания, сред които „Ройтерс“, Асошиейтед прес, „Гардиън“, „Файненшъл таймс“, „Ел Паис“ и „Република“, представят победата на опозиционната „Студентска листа“ като исторически политически обрат след 14 години господство на Сръбската прогресивна партия (СПП).

Международните медии поставят акцент не само върху поражението на Вучич, но и върху необичайния път на студентското движение - от протестите срещу корупцията след трагедията в Нови Сад до спечелването на парламентарно мнозинство.

Според предварителните резултати на независимата наблюдателска организация Център за изследвания, прозрачност и отчетност (CRTA) „Студентската листа“ получава 51,47% от гласовете срещу 40,42% за коалицията на Вучич.

Асошиейтед прес: Сеизмична политическа промяна

Американската информационна агенция Асошиейтед прес (АП) определя признанието на Вучич като „сеизмична политическа промяна“. Агенцията подчертава, че политикът, който доминира управлението на Сърбия в продължение на 14 години, е отстъпил пред движение, възникнало от университетските протести.

АП обръща внимание на обстоятелството, че Вучич многократно е обвинявал студентите в опит за смяна на властта с чуждестранна подкрепа, но в крайна сметка е признал изборното си поражение.

Агенцията отбелязва, че политическата промяна в Сърбия може да има отражение и извън границите на страната, на фона на засилващата се роля на младите избиратели и протестните движения в редица европейски държави.

„Ройтерс“: Студентите победиха най-сериозния си противник

Британската информационна агенция „Ройтерс“ съобщи за признанието на Вучич, цитирайки изявлението му, че управляващата коалиция е загубила изборите, а студентите ще получат между 135 и 140 депутатски места.

В информацията си агенцията припомня, че предсрочните избори са резултат от близо две години протести срещу корупцията и авторитарните тенденции в управлението. Според „Ройтерс“ студентското движение постепенно е привлякло широка обществена подкрепа и се е превърнало в най-сериозното политическо предизвикателство пред Вучич от идването му на премиерския пост през 2014 г.

Агенцията проследява и връзката между трагедията на железопътната гара в Нови Сад, при която загинаха 16 души, и възникването на движението, което впоследствие се превърна в основна опозиционна сила.

„Гардиън“: Убедителна победа на студентите слага край на управлението на Вучич

Британският вестник „Гардиън“ проследи изборната нощ на живо, като постави в центъра на отразяването признанието на Вучич и реакциите на гражданите. Изданието определя предварителните прогнози като убедителна победа на „Студентската листа“.

Според данните на „Ипсос“ и Центъра за свободни избори и демокрация (ЦеСИД), цитирани от вестника, студентите получават 52% от гласовете и 138 депутатски места, а коалицията на Вучич - 39,3% и 104 мандата.

„Гардиън“ публикува и репортажи от Белград, където след признанието на Вучич избухнаха празненства. Изданието описва сцени на прегръдки, възторг и недоверие сред хората, които излизат по улиците, за да отбележат очакваната смяна на властта.

Вестникът обръща внимание и на продължилите през изборния ден предупреждения за насилие, нарушения и засилено полицейско присъствие около държавните институции.

Студентската листа ликува след изборите в Сърбия
Студентската листа ликува след изборите в Сърбия Източник: ЕПА/БГНЕС

„Файненшъл таймс“: Драматичен край на 14-годишното управление на Вучич

Британският вестник „Файненшъл таймс“ определя признанието на Александър Вучич за поражението му на парламентарните избори като драматичен край на политическото господство на сръбския националистически лидер.

Изданието припомня, че Вучич е бил на власт под различни форми през последните 14 години. Подобно на бившия унгарски премиер Виктор Орбан, той е изградил мащабен държавен апарат, който му е позволявал да запазва политическите си позиции, но в крайна сметка управлението му е предизвикало масово обществено недоволство.

„Файненшъл таймс“ прави паралел между политическите съдби на двамата лидери, като отбелязва, че Орбан също призна поражението си на парламентарните избори в Унгария през април 2026 г.

„Ел Паис“: Студентите сложиха край на 14-годишното политическо господство

Испанският вестник „Ел Паис“ съобщава, че Александър Вучич е признал победата на „Студентската листа“ - разнородна формация, която близо две години е оказвала натиск върху управляващите да свикат предсрочни избори.
Изданието отбелязва, че вотът на практика се е превърнал в референдум за политическото бъдеще на Вучич.

Според „Ел Паис“ студентската опозиция е успяла да обедини различни обществени и политически среди, включително привърженици на европейската интеграция и представители на националистически настроени среди, недоволни от управлението на СПП.

Вестникът обаче поставя и въпроса за бъдещата политика на победителите. По време на кампанията „Студентската листа“ е избягвала категорични позиции по чувствителни теми като санкциите срещу Русия, отношенията с Косово и преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Според изданието тези въпроси ще придобият ново значение при евентуалното формиране на правителство от студентското движение.

Италианският „Република“: Студентите написаха история

Италианският всекидневник „Република“ избира едно от най-категоричните заглавия сред водещите европейски медии. „Студентската листа пише история и побеждава проруския националист Вучич“, гласи заглавието на публикацията.

Изданието поставя акцент върху историческото значение на резултата и върху признанието на самия Вучич, че е загубил срещу движението, възникнало от антикорупционните протести.

Френската преса: Краят на една политическа епоха

Още преди обявяването на изборните резултати френският „Монд“ предупреди, че Вучич е изправен пред реална опасност да загуби властта след 14 години управление. В обширен репортаж от Белград изданието разгледа неравнопоставеността в предизборната кампания, влиянието на управляващите върху медиите и съмненията за натиск върху избирателите.

„Монд“ отдели специално внимание на способността на студентите да достигат до гражданите чрез срещи и кампании от врата на врата, заобикаляйки традиционните медии, в които управляващата партия има значително предимство.

Френската информационна агенция АФП проследява политическия възход и падение на Александър Вучич, който повече от 14 години беше доминиращата фигура в сръбската политика. Агенцията отбелязва, че Вучич е започнал възхода си от останките на управлението на Слободан Милошевич, за да достигне до върха на държавната власт чрез своята специфична форма на популистки национализъм.

За привържениците си 56-годишният политик олицетворява стабилността, развитието и патриотизма в страна, белязана от войниТЕ през 90-те години и последвалата международна изолация. За противниците си обаче той е авторитарен лидер, който лавира между Кремъл и Брюксел и оглавява управление, обвинявано в широко разпространена корупция.

АФП подчертава, че Вучич е признал поражението на партията си след избори с рекордно висока активност, в които управляващите са били победени от нова политическа сила, възникнала от продължилото с години протестно движение в Сърбия.

Международният отзвук: От протестно движение към управление

Въпреки различните акценти водещите международни медии разглеждат изборите на 25 октомври като повратен момент в съвременната история на Сърбия. Общото във вниманието им е необичайният политически път на „Студентската листа“ - движение без традиционен партиен лидер, което успя да обедини значителна част от общественото недоволство и да го превърне в изборна победа.

Наред с това международните издания поставят въпроси за бъдещото управление на страната, отношенията с Европейския съюз, Русия и Косово, както и за възстановяването на доверието в сръбските институции.

Окончателните изборни резултати тепърва трябва да бъдат потвърдени от Републиканската избирателна комисия. 

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: БГНЕС    
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