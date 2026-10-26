10-годишно дете почина в „Пирогов“, прокуратурата разследва случай за немарливост

С офийската градска прокуратура разследва смъртта на дете, починало в „Пирогов”. Досъдебното производство е образувано на 25 октомври.

Момиче на 4 години почина в болница в Добрич

Установява се дали причината за смъртния случай не е вследствие на незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга дейност, представляваща източник на повишена опасност.

По неофициална информация на NOVA детето е паднало от трактор и е закарано в спешната болница от родителите му.

Те твърдят, че са чакали много дълго, за да бъде прието за операция, след което е починало.