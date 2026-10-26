България

10-годишно дете почина в „Пирогов“, прокуратурата разследва случай за немарливост

По неофициална информация то паднало от трактор

Василена Василева Василена Василева

26 октомври 2026, 13:28
10-годишно дете почина в „Пирогов“, прокуратурата разследва случай за немарливост
Източник: БГНЕС

С офийската градска прокуратура разследва смъртта на дете, починало в „Пирогов”. Досъдебното производство е образувано на 25 октомври.

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Установява се дали причината за смъртния случай не е вследствие на незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга дейност, представляваща източник на повишена опасност.

По неофициална информация на NOVA детето е паднало от трактор и е закарано в спешната болница от родителите му.

Те твърдят, че са чакали много дълго, за да бъде прието за операция, след което е починало. 

Редактор: Василена Василева
Източник: nova.bg    
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10-годишно дете почина в „Пирогов“, прокуратурата разследва случай за немарливост

10-годишно дете почина в „Пирогов“, прокуратурата разследва случай за немарливост

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