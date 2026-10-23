Свят

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Той играе в множество филми от „Топ Гън“ до „Огради от дърво“

Николай Киров Николай Киров

23 октомври 2026, 00:04
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Източник: Getty Images

Т ом Скерит, жизненият и харизматичен актьор, който очарова публиката на големия и малкия екран в множество филми от „Топ Гън“ до „Огради от дърво“, почина на 93-годишна възраст, съобщава Си Ен Ен.

„Докато светът познаваше Том чрез забележителната му актьорска кариера, ние го познавахме с неговия хумор, любопитство, мъдрост, щедрост и любовта, която донесе в живота ни“, каза семейството на актьора в изявление, разпространено от неговият публицист Сюзън Мадор. В изявлението се казва, че Скерит е починал в сряда от естествени причини.

Скерит беше най-известен с филмовите си появи в „Пришълецът“ и „Железни магнолии“, както и с главната си роля в сериала на CBS „Огради от дърво“, създаден от Дейвид И. Кели, който се излъчваше от 1992 до 1996 г. и му донесе награда „Еми“ в праймтайма за изключителен главен актьор. В мрачно-комедийния сериал Скерит играеше остаряващ шериф, който се бори да поддържа спокойствие в малкото си градче, утвърждавайки своята характерна комбинация от непоколебим авторитет и привличаща симпатичност.

С филмови роли, достигащи до началото на 60-те години, Скерит намери своя терен предимно в уестърни, преди да пробие в мегахита на Робърт Олтмън от 1970 г. „MAS*H“ като хирурга Дюк Форест. Той продължи да се появява в различни телевизионни предавания през 70-те години, включително „Бонанза“ и „Гунсмоук“. Също така получи по-видни филмови роли, включително в номинирания за „Оскар“ филм от 1977 г. „Обратната точка“ с участието на Ан Банкрофт и Шърли Маклейн. Но именно ролята му в „Пришълецът“ от 1979 г., режисиран от Ридли Скот, наистина разшири диапазона на Скерит. В научнофантастичния трилър Скерит играе капитан Далас, един от малкото, които се съюзяват с Рипли на Сигорни Уийвър, докато техният междугалактически екипаж за транспорт е изправен пред ужасяваща заплаха.

Оттам нататък той спечели роли в филми от 80-те като „Мъртвата зона“ и „Топ Гън“, като последният послужи като още един пример за острата способност на Скерит да въплъщава герои със стоицизъм и сърце от злато. В „Топ Гън“ той играе Вайпър, герой, който първоначално не е впечатлен от мъжеството на героя на Том Круз, Маверик, но скоро го взима под крилото си.

След роля в „Чиърс“, Скерит се появи като патриарх в „Железни магнолии“, филмът с участието на Сали Фийлд, Джулия Робъртс и Доли Партън. Скерит играе съпруг на героя на Фийлд и баща на Шелби на Робъртс, която се разболява към края на филма. М'Лин на Фийлд отбелязва как съпругът ѝ дори не е могъл да бъде в стаята, когато дъщеря им най-накрая е починала, докато тя просто е седяла там. „Мъжете трябва да са направени от стомана или нещо такова“, казва тя в реплика, която подсказва заглавието на филма.

90-те години видяха Скерит да продължава да играе бащински роли в проекти, толкова разнообразни, колкото „Реката тече през нея“, режисиран от Робърт Редфорд и с участието на Брад Пит, и трилъра „Отровно бръшлян“ срещу Дрю Баримор. Именно ролята му в „Реката тече през нея“ като свещеник накара Скерит да дава бащински съвети в реплики като: „Защото е истина, че рядко можем да помогнем на тези, които са ни най-близо. Или не знаем коя част от себе си да дадем, или по-често частта, която трябва да дадем, не е желана. И така, тези, с които живеем и които трябва да познаваме, ни убягват. Но все още можем да ги обичаме - можем да обичаме напълно без пълно разбиране.“

Той продължи да работи, както в телевизията, така и в киното, в новото хилядолетие, в предавания, включително „Братя и сестри“ и „Уил и Грейс“, и филми като „Тед“ и „Холограма за краля“.

През 2020 г. Скерит се замисли върху началото на актьорската си кариера, отбелязвайки как прожекция на „Гражданинът Кейн“ в колежа в UCLA е имала дълбоко влияние върху него. От самото начало, каза той, той „наистина беше човек, обичащ историите.“ „Но бях основно срамежлив. Никога не можех да говоря пред хора, така че шансът да играя някого, който не съм аз - може би това можеше да пробие срамежливостта ми или да ме направи по-общителен, и можех да науча какво е да си на сцена.“ Последната му роля беше във филма от 2025 г. „Броук“.

„Той се интересуваше дълбоко от въображение, креативност, разказване на истории, служба, ветерани, естествения свят и помагане на другите да намерят и споделят собствения си глас“, каза семейството на Скерит в изявлението си, което добави, че той е съосновател на проекта „Червена значка“ „за да помага на ветерани да се справят с посттравматичното стресово разстройство, тревожност и депресия чрез писане и споделяне на техния опит.“ Частично вдъхновен от опита му при заснемането на „Реката тече през нея“, Скерит също помогна за създаването и подкрепата на „Отражения на реката“, документална поредица, фокусирана върху реките на Америка и необходимостта от тяхната защита.

Покойният актьор оставя съпруга, деца, внуци и правнуци.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Том Скерит
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