Нови доказателства след 5000 години пренаписват историята за първата жена фараон на Египет

М ного преди Египет да бъде управляван от легендарни фигури като Клеопатра или Хатшепсут, далеч преди изграждането на пирамидите в Гиза, властта в ранната държава е била в ръцете на жена. Нови детайли от архивни проучвания и йероглифни анализи най-сетне потвърдиха това, за което историците спорят от десетилетия: Меритнейт е била истински владетел и първата жена фараон в историята на древен Египет.

Макар че десетилетия наред консервативни изследователи я определяха просто като регент или съпруга на влиятелен мъж, съвременни дигитални анализи на стари археологически находки пренаписват древноeгипетската история.

Загадката в гробницата от Първата династия

Историята започва преди повече от 5000 години, по време на формирането на древноегипетската държава под управлението на фараоните от Първата династия. Меритнейт е била дъщеря на третия фараон на династията - Джер. Когато гробницата ѝ е открита през 1900 г. от известния египтолог Флиндърс Питри, мащабът и разкошът ѝ веднага подсказват, че става въпрос за особа с царско потекло.

Ancient Egypt’s First Female King Finally Recognized After 5,000 Years https://t.co/ehh4MiDijV — Talking Pyramids💬 (@Bennu) October 23, 2026

Въпреки това дълго време липсвал ключовият фараонски символ - серех (специален йероглифен правоъгълник, който обозначава името на самия монарх). Това породило дългогодишни спорове дали тя е управлявала самостоятелно, или е била само влиятелна придворна дама.

През 1946 г. археологът Уолтер Емери открива в Сакара 13 глинени печата, носещи имената на Джер и Меритнейт заедно със заветните фараонски символи. Въпреки това печатите с времето се изгубват, а старите черно-бели снимки остават прекалено зърнести за категорични заключения... досега.

Дигиталното доказателство и 30 години управление

За да сложат край на споровете, изследователите прилагат модерни техники за дигитално възстановяване на старите фотографски архиви. Резултатът разкрива йероглифите с изумителна детайлност, потвърждавайки, че Меритнейт наистина е носила титлата и статута на фараон.

Ancient Egypt’s first female ruler lived centuries before Nefertiti or Cleopatra Egypt’s first female king revealed by long-lost royal seals https://t.co/QRw5bYeUvG — Talking Pyramids💬 (@Bennu) October 23, 2026

Новите данни показват едно изключително динамично политическо присъствие:

Многократни роли във властта: Меритнейт вероятно е заемала позицията на съ-регент, след което е управлявала като регент от името на младия си син Ден, а в други периоди е ръководела държавната хазна.

Меритнейт вероятно е заемала позицията на съ-регент, след което е управлявала като регент от името на младия си син Ден, а в други периоди е ръководела държавната хазна. Фараонско погребение: Смята се, че тя е държала властта в ръцете си общо около 30 години - впечатляващ период за епоха, пълна с кръвопролития и борби за трона. Заради изключителната си тежест в държавните дела тя е била погребана по абсолютно същия мащабен начин като мъжете владетели от нейното време.

Откритието хвърля нова светлина върху ролята на жените в древността, доказвайки, че в моменти на криза или политическа нужда древните египтяни без колебание са поверявали върховната власт на жени лидери.