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Бил Гейтс за ерата на AI: „Наеми робота, уволни човека и не се обръщай назад“

В интервю за The Observer 70-годишният бизнесмен и филантроп сравни ерата на изкуствения интелект с „еволюционно събитие“, подобно на трансформационния преход от „маймуните към хората“

Надежда Неменски Надежда Неменски

26 октомври 2026, 11:59
Бил Гейтс за ерата на AI: „Наеми робота, уволни човека и не се обръщай назад“
Бил Гейтс   
Източник: GettyImages

О снователят на Microsoft Бил Гейтс описа изкуствения интелект (AI) като „еволюционно събитие“, което в крайна сметка ще замени почти всяка човешка професия. Милиардерът призова правителствата да облагат AI с данъци и той да бъде забранен за поемането на определени работни места, в опит светът да се подготви за огромната промяна.

Той заяви, че тези стъпки са необходими, тъй като с течение на времето AI ще измести почти всички човешки роли на работното място, включително „уменията за изобретяване, уменията в офиса (на умствения труд), а след това, с появата на хуманоидите, и уменията за физически човешки труд“, пише The Telegraph.

В интервю за The Observer 70-годишният бизнесмен и филантроп сравни ерата на изкуствения интелект с „еволюционно събитие“, подобно на трансформационния преход от „маймуните към хората“.

Гейтс каза, че „най-интелигентното нещо бива преосмислено“, добавяйки: „Хората създават нов тип интелигентност, която, тъй като избягва биологичните ограничения, ще надмине постигнатото от човешкото познание без изкуствен интелект“.

„Драматичен момент в историята“

Той обясни, че пробивите и откритията в математиката, науката и инженерството скоро ще се ръководят не от хората, а от технологията: „Изкуственият интелект превъзхожда хората в тези области. Намираме се в доста драматичен момент от историята“.

Самят Гейтс не е подминат от тази реалност. Той каза: „В края на миналата година осъзнах, че моите собствени способности за програмиране, с които бях обсебен от 13-годишна възраст... че те всъщност са вече остарели“.

Въпреки че някога е мечтал да бъде най-добрият програмист в света, преди да напусне Харвард, за да основе Microsoft, той каза, че днес това вече не е реалистична мечта за човек: „Този ден отмина преди известно време“.

В есе от 6000 думи, публикувано през август, Гейтс изложи притесненията си относно развитието на AI, предупреждавайки, че политиците не са подготвени за икономическите и социалните сътресения, които технологията ще причини. Той предложи един от начините за смекчаване на някои от последиците да бъде гарантирането на работни места, „запазени за хора“, които на AI няма да бъде позволено да замени.

В последната си изява той отново подчерта необходимостта от осмисляне на последиците от тази нова ера на AI. „Това е нещо, в което философите, религиозните лидери и създателите на политики наистина трябва да се ангажират“, каза той.

Гейтс обясни, че в настоящата капиталистическа система „стимулиращата структура е погрешна. Тя е: „наеми робота, уволни човека и не се обръщай назад“.

Един от начините за справяне с това, според него, може да бъде облагането с данъци на изключителното богатство, което AI ще генерира, за да се осигури противовес на невижданите досега разходи за правителствата, произтичащи от безработицата.

Той каза, че с генерирането на пари от компаниите за AI и оставането на все повече хора без работа, „приходите за социалната мрежа за сигурност, която да ни преведе през този преход, всъщност ще намалеят, въпреки че цялостното благосъстояние ще се подобри. Така че това ще бъде истински тест за качеството на управлението“.

Съществува и заплахата от излизане на AI от контрол. Гейтс каза, че има риск AI вече да не съответства на човешките интереси и следователно да не може да бъде контролиран или наблюдаван. Той заяви, че след три до четири години „въпросите относно контрола и съвместимостта на целите ще станат много сериозни“.

Но не всичко е мрачно и Гейтс поздрави потенциала на AI да решава сериозни обществени проблеми. „Нека подобрим начина, по който AI премахва списъците с чакащи в здравеопазването или подобрява скоростта на откриване на нови лекарства“, каза той.

Той посочи, че законодателство ще бъде необходимо, за да се гарантира наличието на съответните предпазни мерки. „САЩ и Китай по няколко от тези въпроси ще трябва да погледнат на това като на предизвикателство пред цялото човечество, а не като на състезание между държави от типа „победител-губещ“. Нo някои хора се притесняват, че това няма да се случи“, каза той.

„Аз казвам: нека ускорим добрите неща и да минимизираме лошите чрез законодателство“, завършва Гейтс.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Telegraph    
Изкуствен интелект Бил Гейтс Бъдеще на труда Замяна на работни места Данъци върху AI Законодателство Безработица Контрол над AI Еволюционно събитие Социални сътресения
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