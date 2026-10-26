България

Куриозът на президентския вот: Ваня Великова и Пацо от „Биг Брадър“ получиха над 4500 гласа на изборите

Нестандартната кандидатпрезидентска двойка привлече около 4500 (според данните към 10:00 на 26.10.2026 при обработени 99.95% СИК протоколи в РИК) от гласовете в битката за „Дондуков“ 2.

26 октомври 2026, 11:57
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П ървият тур на президентските избори вече е в историята с ниска избирателна активност и без категоричен победител на първо четене. Фокусът се насочва към втория тур на 1 ноември, когато на балотажа сили ще премерят двете основни кандидатпрезидентски двойки: Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев, пише DarikNews.bg.

На фона на сериозната политическа битка обаче не липсват и любопитни резултати от Централната избирателна комисия (ЦИК). Сред тях се откроява представянето на една от най-нестандартните кандидатпрезидентски двойки – попфолк певицата Иванка Великова Цветанова-Петкова (Ваня Великова) и риалити звездата Панайот Кючуков, познат като Пацо от „Биг Брадър“.

При почти 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии двамата събират над 4500 гласа, което се равнява на приблизително 0,3% от вота (според данните към 10:00 на 26.10.2026 при обработени 99.95% СИК протоколи в РИК).

Макар резултатът им да е далеч от този на водещите кандидати, хиляди избиратели все пак са решили да подкрепят необичайната комбинация между попфолк изпълнителка и риалити звезда. В социалните мрежи хората коментират това като протестен вот, други като различен избор, а трети просто посочват като шега.

На шега или на сериозно кандидатурата на Ваня Великова и Панайот Кючуков привлече внимание още преди изборния ден заради различния публичен образ на двамата. Докато Великова е позната от попфолк средите, Кючуков стана популярен с участието си в риалити формата „Биг Брадър“.

Пред NOVA Ваня Великова подчерта, че държавата дава шанс на всеки да изрази позиция:

„Искаме да променим много неща в България. Смятаме, че в момента нещата въобще не са добре. Щом държавата ни дава шанс да се кандидатираме, защо да не изкажем позициите си? Не съм дошла тук да ви хвърлям някакви обещания, че мога да променя кой знае какво. Но имам екип, с който бих могла да работя... Хората си мислят, че аз съм дошла, за да си правя бъзик с България, да взема рекламни субсидии. Това не е така, няма да си губя времето.“

Панайот Кючуков от своя страна обърна внимание на образованието и професионалния си опит:

„Имам две висши образования - „Социални дейности“ в Тракийския университет и „Индустриален мениджмънт“ в Габровския технически университет. Десет години бях управител на дневен център за деца и младежи с увреждания в моя роден град - Гълъбово.“

Появата им в президентската надпревара предизвика любопитство и постави имената им сред по-нестандартните участници в изборите.

Въпреки че не успяха да се доближат до челните позиции, отчетените гласове показват, че кандидатурата им е намерила подкрепа сред част от избирателите под една или друга форма.

Така, докато политическото внимание вече се насочва към решаващия втори тур, резултатите от първия оставят място и за любопитни истории извън голямата битка за „Дондуков“ 2.

Президентски избори Балотаж Ваня Великова Панайот Кючуков Пацо от Биг Брадър Попфолк
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