Тръмп нарече Норвегия „скапана страна“, обяви, че не иска никого оттам

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп засили критиките си към Норвегия, като нарече страната „скапана“ и заяви, че не иска имигранти оттам, защото не е получил Нобеловата награда за мир. Това се случи по време на политически митинг в Порт Хюрон, щата Мичиган, в неделя, 25 октомври, предаде Reuters.

Тръмп се разгневи на Норвегия: Това е "позорно и унизително"

WARNING: STRONG LANGUAGE President Trump escalated his invective against Norway, calling it a ‘shit house country’ and saying Norwegian immigrants are not welcome in the United States because the Nobel committee, based in the capital Oslo, has not awarded him a Peace Prize https://t.co/zMMNukdzi9 — Reuters (@Reuters) October 26, 2026

Изказването дойде дни след като Нобеловият комитет присъди наградата за мир за 2026 г. на южноафриканската юристка Наванетем „Нави“ Пилай.

„Не искам никого от Норвегия“

По време на митинга Тръмп коментира имиграцията и свърза неотдавнашните безредици във Франция с притока на имигранти. Той заяви, че би приветствал пристигането на хора от някои държави, но не и от Норвегия.

„Защото не получих Нобеловата награда. Така че не искам никого от Норвегия“, каза американският президент.

Той отправи и обидни квалификации към скандинавската страна.

„Норвегия всъщност се превърна в скапана държава“, заяви Тръмп, използвайки груб израз, който и преди е употребявал по адрес на Хаити, Либия, Сомалия и Йемен, отбелязва Reuters.

Към момента няма индикации администрацията на Тръмп да подготвя официална промяна в политиката спрямо имигрантите от Норвегия.

Тръмп преди Нобеловата награда за мир: Крайно време е да я получа

Норвегия: Нобеловият комитет е независим

Норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде реагира на думите на американския президент в понеделник пред националната телевизия NRK.

„Той много добре знае, че Нобеловият комитет е независим. Напомнихме му това, ако някой се чуди, и то продължава да е така“, заяви Ейде.

Норвежкото външно министерство отказа да коментира случая допълнително. Нобеловият комитет не е отговорил незабавно на запитване за коментар, съобщава Reuters.

Нобеловата награда за мир се присъжда от Норвежкия Нобелов комитет, който е независим от правителството на страната.

Тръмп отново атакува решението за Нобеловата награда

Това не е първият път през октомври, когато Тръмп критикува Норвегия заради отказа да му бъде присъдена наградата. На 9 октомври, след обявяването на тазгодишния лауреат, той определи решението като „неизличимо петно“ върху репутацията на страната.

Тогава американският президент заяви, че САЩ, представлявани от него, е трябвало да получат отличието. Той също така постави под съмнение легитимността на решението на комитета.

Нобеловата награда за мир за 2026 г. беше присъдена на Нави Пилай, бивш върховен комисар на ООН по правата на човека и юристка, известна с работата си в областта на международното правосъдие и защитата на човешките права.

Въпреки нападките на Тръмп Норвегия остава сред държавите с най-висок брутен вътрешен продукт на човек от населението, сочат данни на Международния валутен фонд. Държавният инвестиционен фонд на страната отчете рекордна печалба от 1,75 трилиона норвежки крони, или около 184,3 милиарда долара, за първата половина на 2026 г.