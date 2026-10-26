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Бащата на Меган заминал за Филипините, защото „12-годишните там са законни“

Вътрешният министър на Филипините Джонвик Ремула заяви пред „Guardian“, че всички знаци сочат към това, че Томас-старши е възможно да е сексуален престъпник „от най-брутален вид“

Надежда Неменски Надежда Неменски

26 октомври 2026, 12:32
Бащата на Меган заминал за Филипините, защото „12-годишните там са законни“
Меган Маркъл   
Източник: GettyImages

Б ащата на херцогинята на Съсекс Меган маркъл - Томас Маркъл-старши е заявил, че е заминал за Филипините и Тайланд, защото „12-годишните там са законни“.

Обезпокоителното твърдение е направено от първата му съпруга Розлин Лъвлес в писмо от 2019 г., изпратено до Столичната полиция на Лондон (Metropolitan Police), с което вестник „Sun“ разполага, пише New York Post.

Лъвлес пише: „Задах въпрос на Томас-старши, той отрече обвиненията (за сексуално злоупотреба с деца), но заяви, че е заминал за Филипините и Тайланд, защото 12-годишните там са законни“.

През 2019 г. законната възраст за сексуално съгласие във Филипините беше 12 години, но плащането за секс с лице под 18 години все пак беше незаконно. През 2022 г. страната повиши минималната възраст за сексуално съгласие от 12 на 16 години.

Лъвлес беше омъжена за бащата на херцогинята на Съсекс от 1965 до 1975 г. Тя почина през 2024 г. Според изданието Лъвлес е изпратила своето писмо от седем страници до Центъра за оценка на фиксирани заплахи към Скотланд Ярд (FTAC), който се занимава с рискове за британското кралско семейство, политици и други видни обществени фигури.

Столичната полиция не е имала юрисдикция да разследва обвиненията в писмото срещу Томас-старши, тъй като се твърди, че те са извършени в чужбина, но са споделили писмото както с Меган, така и със съпруга ѝ, принц Хари.

В момента Томас-старши е разследван за „стотици, ако не и хиляди“ изображения със сексуално злоупотреба с деца, за които се твърди, че са намерени в дома му в Себу, Филипините, съобщи „Sun“ в петък.

Синът на Томас-старши, Томас-младши, се твърди, че е открил материалите в няколко кашона и ги е предал на местната полиция, според изданието.

82-годишният бивш осветител отрече обвиненията пред „Daily Mail“, наричайки ги „болни лъжи“. Но в неделя вътрешният министър на Филипините Джонвик Ремула заяви пред „Guardian“, че всички знаци сочат към това, че Томас-старши е възможно да е сексуален престъпник „от най-брутален вид“.

„В тези случаи, където са намесени семейни спорове, трябва да вземем предвид всички гледни точки. В момента всички знаци сочат към възможен сексуален престъпник от най-брутален вид. Искаме да сме сигурни, преди да оповестим констатациите. Криминалистичните данни ще бъдат пълни до една седмица“, каза Ремула. 

Съобщава се, че Томас-старши отрича и това, казвайки, че е спал с проститутки в миналото, но не е участвал в никакви злоупотреби с деца.

Междувременно Меган заяви в петък, че е „дълбоко разстроена“ от разследването за детска порнография срещу отчуждения ѝ баща. Тя потвърди, че е видяла писмо от 2018 г. относно обвиненията срещу баща ѝ и заяви, че по онова време е била уверена, че „тези въпроси се разследват“.

„Надявам се, че сега може да се разбере, че въпреки изопачаванията на определени медийни публикации през годините, всяка дистанция от баща ми и изборът ми да не му позволя да има контакт с нашите деца беше поради една причина: да ги защитя. Вярвах, че властите правят същото и за други семейства“, сподели Меган.

45-годишната бивша звезда от сериала „Костюмари“ каза още, че „въпреки че обхватът на това, което сега беше разкрито, е по-потресаващ, отколкото човек би могъл да си представи“, тя се надява, че „правосъдието ще бъде раздадено напълно и че приоритет остава безопасността и защитата на невинните деца“.

Съобщава се също така, че Меган е казала на баща си, че той никога няма да срещне децата ѝ, принц Арчи и принцеса Лилибет, в писмо, изпратено до него миналата година, преди да се появят обвиненията за материали със злоупотреба с деца.

Според „Sun“, основателката на „As Ever“ го е обвинила в сексуално злоупотреба с деца и го е информирала, че властите са запознати с твърденията за неговите престъпления. Меган също така се съобщава, че му е казала, че това ще бъде последният път, в който той чува каквото и да било от нея.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: New York Post    
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