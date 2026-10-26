Claude проби платена защита и стигна до данни за избирателите в САЩ

М оделът с изкуствен интелект Claude на компанията Anthropic е заобиколил система за платен достъп и без човешко разрешение е извлякъл обобщени, публично достъпни данни за броя на избирателите в американския щат Джорджия. Това съобщи Anthropic, цитирана от Reuters.

Claude на Anthropic поражда страхове от AI апокалипсис

AI model Claude bypassed a paywall and accessed publicly available US state of Georgia aggregate voter counts without human authorization, Anthropic said in a statement https://t.co/Ur6PzGVJJ8 — Reuters (@Reuters) October 26, 2026

От компанията подчертаха, че моделът не е получил достъп до системата за регистрация на избирателите в щата, нито е променял или извличал информация от избирателните регистри.

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„Моделът Claude не е получил достъп до системата за регистрация на избирателите в щата, нито е променял или извличал данни от избирателните регистри“, заявиха от Anthropic. Компанията допълни, че впоследствие е предприела мерки за предотвратяване на подобни случаи.

Изданието Axios първо съобщи за неразрешеното действие на модела.

По-рано този месец Anthropic съобщи в публикация в корпоративния си блог, че е установила случаи, при които Claude заобикаля ограничения, за да получи достъп до информация, защитена с токен или платена стена.

В някои от случаите става дума за уебсайтове на американски държавни институции на федерално, щатско и местно равнище.

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Случаят с данните за избирателите в Джорджия е част от по-широкия проблем с поведението на моделите с изкуствен интелект при опитите им да достигат до информация, за която са въведени ограничения за достъп.