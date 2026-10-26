Свят

Claude проби платена защита и стигна до данни за избирателите в САЩ

Информацията е свързана с изборите в щата Джорджия

Василена Василева Василена Василева

26 октомври 2026, 13:38
Claude проби платена защита и стигна до данни за избирателите в САЩ
Източник: iStock Photos

М оделът с изкуствен интелект Claude на компанията Anthropic е заобиколил система за платен достъп и без човешко разрешение е извлякъл обобщени, публично достъпни данни за броя на избирателите в американския щат Джорджия. Това съобщи Anthropic, цитирана от Reuters.

Claude на Anthropic поражда страхове от AI апокалипсис

От компанията подчертаха, че моделът не е получил достъп до системата за регистрация на избирателите в щата, нито е променял или извличал информация от избирателните регистри.

„Забавете темпото!“: Доклад на Anthropic предупреди за опасната страна на изкуствения интелект

„Моделът Claude не е получил достъп до системата за регистрация на избирателите в щата, нито е променял или извличал данни от избирателните регистри“, заявиха от Anthropic. Компанията допълни, че впоследствие е предприела мерки за предотвратяване на подобни случаи.

Изданието Axios първо съобщи за неразрешеното действие на модела.

По-рано този месец Anthropic съобщи в публикация в корпоративния си блог, че е установила случаи, при които Claude заобикаля ограничения, за да получи достъп до информация, защитена с токен или платена стена.

В някои от случаите става дума за уебсайтове на американски държавни институции на федерално, щатско и местно равнище.

След OpenAI, и Anthropic призна: Техният изкуствен интелект атакува реални системи в интернет

Случаят с данните за избирателите в Джорджия е част от по-широкия проблем с поведението на моделите с изкуствен интелект при опитите им да достигат до информация, за която са въведени ограничения за достъп.

Редактор: Василена Василева
Източник: Reuters    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
10-годишно дете почина в „Пирогов“, прокуратурата разследва случай за немарливост

10-годишно дете почина в „Пирогов“, прокуратурата разследва случай за немарливост

Дъщерята на Брус Уилис си направи генетичен тест заради деменцията на баща си

Дъщерята на Брус Уилис си направи генетичен тест заради деменцията на баща си

Асен Василев с остри критики към Румен Радев

Асен Василев с остри критики към Румен Радев

Уцелен в главата от руски куршум: Мъжът, който никога повече не заспа през следващите 40 години

Уцелен в главата от руски куршум: Мъжът, който никога повече не заспа през следващите 40 години

Защо сливане на SpaceX и Tesla може да се окаже грешка на Илон Мъск?

Защо сливане на SpaceX и Tesla може да се окаже грешка на Илон Мъск?

biss.bg
Защо котките ни носят трофеи

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 3 дни
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 3 дни
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 3 дни
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Наводнения и кални свлачища блокираха тайландския остров Пукет

Наводнения и кални свлачища блокираха тайландския остров Пукет

Свят Преди 1 минута

Наводненията идват в момент, когато Тайланд се бори с последиците от продължителни мусонни дъждове

Опасен вредител по дърветата е засечен в Европа

Опасен вредител по дърветата е засечен в Европа

Свят Преди 20 минути

Ясеновият агрилус е засечен в Унгария и Словакия. В България присъствието му не е установено, но институциите засилват контрола и наблюдението

Лидери от Европа и света поздравиха победителите на изборите в Сърбия

Лидери от Европа и света поздравиха победителите на изборите в Сърбия

Свят Преди 38 минути

Държавни представители и европейски политици реагираха на резултатите от парламентарните избори в Сърбия

Иванка Тръмп и Джаред Кушнер

„Най-добрата сделка, която направихме“: Любовната история на Иванка Тръмп и Джаред Кушнер

Любопитно Преди 53 минути

Иванка Тръмп и Джаред Кушнер отбелязват 17 години от сватбата си. От първата среща през 2007 г. и кариерата им в Белия дом до сбогуването с политиката и спокойния живот в Маями - вижте любовната им история, разказана в снимки

Франция - „най-болният човек в Европа“

Франция - „най-болният човек в Европа“

Свят Преди 1 час

Втората по големина икономика в Европейския съюз е въвлечена в порочен кръг от бюджетни и социални кризи, които взаимно се задълбочават

Кремъл: Мирните преговори не означават спиране на бойните действия в Украйна

Кремъл: Мирните преговори не означават спиране на бойните действия в Украйна

Свят Преди 1 час

Дмитрий Песков заяви, че руската армия ще продължи ударите си. Москва обяви готовност за допълнително хуманитарно примирие след договореното спиране на огъня в Олешки

10 пъти повече столетници: Италианско село разкри рецептата за дълъг живот

10 пъти повече столетници: Италианско село разкри рецептата за дълъг живот

Любопитно Преди 1 час

Концепцията за „сини зони“ отдавна привлича вниманието на учени и демографи, опитващи се да разгадаят тайните на здравословния и продължителен живот

КФН предупреди за измама с фалшиви профили във Facebook и инвестиционни предложения

КФН предупреди за измама с фалшиви профили във Facebook и инвестиционни предложения

България Преди 1 час

Измамници използват името и логото на Българската асоциация на управляващите дружества, за да привличат потребители с обещания за управление на парите им

<p>Над 52% за студентите и поражение за Вучич: Сърбия влиза в нова политическа ера</p>

Изборите в Сърбия: Студентската листа печели с над 52%, избирателната активност - близо 70%

Свят Преди 1 час

​Политическото движение, израснало от близо две години антиправителствени протести, печели убедително предсрочните избори. Александър Вучич призна поражението, а хиляди граждани празнуваха по улиците

Кажи ми как се събуждаш, за да ти кажа кой си: 6 сутрешни типа според психолозите

Кажи ми как се събуждаш, за да ти кажа кой си: 6 сутрешни типа според психолозите

Любопитно Преди 2 часа

Начинът, по който прекарваме първите часове на деня, не е просто въпрос на навик, а може да разкрие съществени аспекти от нашата психология и вътрешни нужди

Луис Инасио Лула да Силва

Драматичен обрат в Бразилия: Лула победи Болсонаро, който отказва да признае резултата

Свят Преди 2 часа

81-годишният ляв президент спечели безпрецедентен четвърти мандат, но съперникът му Флавио Болсонаро отказа да признае поражението си

„Ще има много кръв“: Хайди Клум подсказа какъв ще бъде костюмът ѝ за Хелоуин

„Ще има много кръв“: Хайди Клум подсказа какъв ще бъде костюмът ѝ за Хелоуин

Любопитно Преди 2 часа

Супермоделът Хайди Клум отново е готова да шокира феновете за Хелоуин. Седмица преди легендарното си парти, звездната водеща показа първи кадри от изключително сложния си и кървав костюм, по който работи цял екип от професионалисти

Нови доказателства след 5000 години пренаписват историята за първата жена фараон на Египет

Нови доказателства след 5000 години пренаписват историята за първата жена фараон на Египет

Любопитно Преди 2 часа

Нови дигитални анализи на древни йероглифи потвърдиха, че Меритнейт е била първата жена фараон в историята на Древен Египет, управлявала самостоятелно преди повече от 5000 години

14-годишно момче взе „Мерцедеса“ на баща си и се вряза в ограда в Заветско

14-годишно момче взе „Мерцедеса“ на баща си и се вряза в ограда в Заветско

България Преди 2 часа

Бащата и непълнолетният му син направили опит да укрият катастрофиралия автомобил в село Острово. Полицията свали регистрационните табели на колата и състави актове

Тръмп нарече Норвегия „скапана страна“, обяви, че не иска никого оттам

Тръмп нарече Норвегия „скапана страна“, обяви, че не иска никого оттам

Свят Преди 2 часа

Американският президент свърза отказа да му бъде присъдена Нобеловата награда за мир с отношението си към норвежците. Осло припомни, че комитетът е независим от правителството

21-годишен младеж основа държава на Дунав, Хърватия го изгони, а ООН го награди

21-годишен младеж основа държава на Дунав, Хърватия го изгони, а ООН го награди

Свят Преди 2 часа

Даниел Джаксън основава Свободна република Вердис върху ничия земя край река Дунав. В момента той управлява в изгнание заради забрана от Хърватия, но вече получава международни признания за хуманитарната си дейност

Всичко от днес

От мрежата

10 малки кучета с голям характер и ярка индивидуалност

dogsandcats.bg

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg
1

Украсиха зооцентъра в Добрич с рисунки

sinoptik.bg
1

Рила крие красиво, но хищно растение

sinoptik.bg

Лорина Камбурова и тъжната история на едно момиче, което щеше да навърши 35

Edna.bg

От пухкав тийнейджър до любим телевизионен готвач: Шеф Никола показа стара снимка и изненада всички

Edna.bg

Гюров и Кандев сезираха ЦИК за предизборна агитация на Румен Радев чрез каналите на МС

Nova.bg

Разследват смъртта на дете, починало в „Пирогов”

Nova.bg