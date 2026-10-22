Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

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Н ационалната служба за охрана назначи проверки след видеоклип, на който се вижда как охранител блъска журналистка. От НСО също така призоваха за зачитане на неприкосновеността на охраняваните от тях лица.

На видеото се вижда как Соня Колтуклиева отваря и задържа отворена вратата на автомобил, в който на задната седалка се намира председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Журналистката казва: "Излез да говорим" и в този момент, лице, което изглежда като служител на Националната служба за охрана, я блъска на земята и след това се отдалечава.

След инцидента Соня Колтуклиева е прегледана във Военномедицинска академия.

"В Спешното отделение на ВМА е постъпил пациент, представител на журналистическата гилдия, на когото са извършени необходимите медицински прегледи, консултации и манипулации с цел установяване на здравословното му състояние. След приключването им пациентът е освободен за домашно лечение", съобщиха от лечебното заведение.

"Специално дойдох, за да се вида с г-жа Колтуклиева. Опитах се да отида във Военномедицинска академия, където тя беше в Спешно отделение, но докато отида тя вече не беше там", заяви пред медии в сградата на Военната прокуратура председателят на Народното събрание Михаела Доцова и поясни: "Специално исках да се видя с нея в личен разговор, очи в очи, за да изразя моето мнение по въпроса. И най-вече да изразя дълбокото си съжаление за това, което се случи, защото това е абсолютно недопустимо. И това, което ѝ казах е, че основно като човек и като жена, изразявам най-дълбокото си съжаление за това, което случи. Изключително много уважавам журналистическата професия. Ценя работата на всеки един, без значение какви виждания има и смятам, че така трябва да бъде в едно демократично общество. Изрично бих искала да споделя следното: председателят на Народното събрание се охранява от НСО. Те действат по определени протоколи. Повярвайте ми, аз не мога да определям и да оказвам на колегите от НСО какво да правят. Какво се случи? Когато аз влязох в колата, г-жа Колтуклиева отвори вратата, от което аз се стресирах. Колегите излязоха и затвориха вратата, при което, когато колата тръгна, не знам точно как се е развила ситуацията след момента на тръгването. Разбрах от медиите подробности за развитието на ситуацията след това, поради което съм и тук. И отново казвам, тук съм, за да изразя своето дълбоко съжаление за това, което се случи, защото това е абсолютно недопустимо".

"Аз разбира се ще отправя своето желание към Национална служба за охрана да предприемат възможно най-строгите мерки, пълна проверка и прозрачност на това, което се е случило. Национална служба за охрана е самостоятелна. Не мога да им нареждам", добави Доцова.

Видеото с инцидента беше споделено от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук.

Президентът Илияна Йотова категорично осъди действията на служителя на НСО.

"Категорично осъждам недопустимата и прекомерна реакция на служител на НСО спрямо журналистката Соня Колтуклиева. Подобно поведение е неприемливо и не може да бъде оправдано с изпълнението на служебни задължения. Журналистите трябва да могат свободно и без страх да вършат работата си.

Очаквам в спешен порядък доклада от назначената по случая проверка, пълно изясняване на обстоятелствата и поемане на отговорност при установени нарушения.

В условията на предизборна кампания, когато политическите страсти са нажежени от всички страни, призовавам всеки към отговорност, сдържаност и стриктно спазване на законите на страната", заяви Йотова във Фейсбук.

След инцидента от ГЕРБ-СДС, и ДСБ поискаха оставката на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, а "Да, България" я призова да се извини.

"Инцидентът с журналистката Соня Колтуклиева, която беше повалена на земята от служител на НСО и откарана в болница, изисква незабавна институционална реакция.

Председателят на Народното събрание е длъжен да бъде гарант за демократичните принципи, свободата на словото и човешкото достойнство.

Независимо от обстоятелствата, довели до намесата на охраната, липсата на видима човешка реакция и загриженост към пострадалата от страна на Михаела Доцова е несъвместима с отговорността на този висок държавен пост. Недопустимо е журналист да бъде повален на земята при действия на охраната на председателя на парламента, а самият председател да напусне мястото на инцидента, без да поеме отговорност за случилото се.

Настояваме Михаела Доцова да поеме политическа отговорност и да подаде оставка. Който бяга от отговорност, няма място начело на българския парламент!

Настояваме и за незабавна, независима проверка на действията на служителите на НСО.

Никой представител на властта не бива да забравя, че институциите съществуват, за да служат на гражданите, а не да бъдат защитавани от техните въпроси", заявиха в позиция от ГЕРБ-СДС.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски поиска оставките на Доцова и директора на НСО, ген. Емил Тонев.

"Радев незабавно да свали Доцова, Йотова да уволни шефа на НСО!

Тази вечер видяхме най-грозното лице на властта - Служител на НСО блъсна брутално журналистката Соня Колтуклиева и я остави да лежи просната на тротоара, а председателката на НС Михаела Доцова с антуража си я подминаха с пълно безразличие.

Тази сцена казва всичко за премиера Румен Радев и неговата политическа върхушка. Позор!

И сега единственият ход на Радев е незабавно да свали от най-високата позиция в държавата фаворитката си Доцова! Защото тя е срам за парламентаризма и демокрацията!

А президентът Илияна Йотова, която мълчи оглушително, а точно тя като жена, като журналист би трябвало да е нетърпима при демонстрацията на подобна арогантност и агресия трябва незабавно да освободи от поста му шефа на НСО Емил Тонев!", заяви Пеевски във Фейсбук.

"Пълно самозабравяне! В неделя имаме шанс да им покажем, че държавата не е тяхна. България е ваша!", написа във Фейсбук лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

"Оставка на Доцова поради недопустимо посегателство и нанесена телесна повреда на журналист пред очите й, при пълна липса на каквато и да е човешка реакция от нейна страна. Подобно бездушие и нехуманно отношение е несъвместимо с поста на председател на парламента", написа във Фейсбук председателят на "Демократи за силна България" Атанас Атанасов.

"Нищо не оправдава действията на НСО срещу Соня Колтуклиева. Службата трябва да се извини за непропорционалната си реакция и за причиненото физическо страдание и травми.

Йотова също трябва незабавно да вземе отношение - НСО е на нейно подчинение. Тя е длъжна да реагира не само като държавник, а и като жена, журналист и човек.

Различията и споровете не могат да бъдат оправдание за погазване на човешкото достойнство. Именно в такива моменти се вижда кой каква мяра има за властта и колко лесно самозабравянето може да премине всяка граница. Нито едно съмнение за застрашаване на човешкото здраве или живот не може да бъде пренебрегвано заради подозрение и враждебност към опонента.

Този случай е като лупа върху поведението на всички замесени.

Доцова също трябва да реагира моментално и нееднозначно - с ясна позиция и най- малко с извинение", обявиха от "Да, България.

Функцията на НСО е да пази държавата, а не управляващите от въпроси, заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев във Фейсбук.

"НСО, така не се прави! Не може да повалиш човек на земята и след това просто да го подминеш, сякаш нищо не се е случило. Не може да посягаш на жена!

Имам огромни разминавания със Соня Колтуклиева и начина, по който прави журналистика, но нищо не оправдава подобно отношение и употреба на сила.

Реакцията на НСО е под всякаква критика. Службата е към президента и Илияна Йотова трябва незабавно да изиска обяснения и да потърси отговорност. Функцията на НСО е да пази държавата ни от враждебни атаки, а не да пази управляващите от въпроси!", посочи Мирчев.

Кандидатът са президент Андрей Гюров призова за оставката на директора на НСО, ген. Емил Тонев.

"Задаването на въпроси на властта не е престъпление. То е основата на демокрацията. Хората, които търсят отговори от управляващите, не са заплаха за националната сигурност. Агресията и упражняването на сила срещу тях са напълно недопустими и непрофесионални - особено от служители, чиято задача е да гарантират сигурността.

Настоявам за оставката на директора на НСО, ген. Емил Тонев. Ръководителят на службата носи отговорност за професионализма, дисциплината и поведението на подчинените си. Доверието в институциите започва с поемането на ясна отговорност. Никой не може да бъде над нея.

Президентът и премиерът не могат да мълчат. Очаквам реакция на г-жа Йотова - НСО е на нейно подчинение. Както и на премиера г-н Радев, който осигури преназначаването на Емил Тонев в замяна на други ключови назначения в службите", заяви Гюров във Фейсбук.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пък поиска оставката на президента Илияна Йотова.

"Не се прави така! Просто не се прави така! Може и да не харесваш един журналист, но така не се прави! Аз съм бил много пъти прицел на думи и коментари от г-жа Соня Колтуклиева, които не са ми харесвали, но дори и да не се харесваме, възпитанието ни изисква на първо място да се уважаваме!

Не можеш да удряш, блъскаш и унижаваш една жена журналистка, при това възрастна, и след това да си тръгнеш, докато тя лежи в безсъзнание на тротоара. Това е абсолютно неоправдано и нечовешко поведение.

Потресен съм от поведението на НСО и искам незабавната оставка на президентката! Службата е пряко подчинена на президентската институция и отговорността е на държавния глава! Очаквам оставката на г-жа Йотова утре и настоявам незабавно да се оттегли от президентската надпревара!

Що се отнася до г-жа Доцова, смятам, че тя самата трябва да даде обяснение на своето поведение. Много пъти съм припомнял, че там, където свършва законът, започва моралът. Време е Прогресивна България да се сети за това, ако въобще го знае, преди окончателно да мутира в Агресивна България", написа Костадинов във Фейсбук.

Асоциация на европейските журналисти (АЕЖ) - България настоя в позиция, публикувана във Фейсбук, "за отговорност за бруталната употреба на физическа сила от страна на служител на Националната служба за охрана спрямо Соня Колтуклиева".

"Не по-малко укоримо е, че извършителят и колегите му напускат мястото, без да се поинтересуват от състоянието ѝ, да окажат първа помощ или да извикат спешна помощ", подчертават от АЕЖ.

"Настояваме за бързо и прозрачно разследване на инцидента и понасяне на отговорност от извършителя, неговите колеги и началници. Законът за НСО задължава служителите по възможност да предприемат всички необходими мерки, за да не застрашават живота и здравето на гражданите. Независимо дали действията на Колтуклиева представляват провокация, показаното на видеото поведение е в нарушение на тази разпоредба", категорични са от АЕЖ - България.

"Поставяме и въпроса за политическата отговорност на управляващите. Притеснително е, че председателката на Народното събрание Михаела Доцова не прави опит да разпореди на охранителите да останат на място и да се погрижат за пострадалата или поне да проверят състоянието ѝ", добавят от АЕЖ - България.

"Много съжалявам за случилото се със Соня Култуклиева и искрено се надявам да се оправи бързо. Беше безобразно бутането й на земята и оставянето й в безпомощно състояние. Независимо от провокацията и напрегнатата предизборна обстановка, ситуацията безспорно е абсолютно недопустима. Рядко виждам такъв синхрон в защита неприкосновеността на журналист. Ето защо е добре да се напомни, че преди година и нещо влезе в сила Европейски акт за свобода на медиите", написа във Фейсбук Симона Велева от Съвета за електронни медии (СЕМ), като призова за законодателни промени, с които да бъдат по-добре защитени журналистите в България.

От своя страна НСО излезе с позиция, в която посочи, че за случая е уведомена компетентната Военна прокуратура:

"Националната служба за охрана призовава за зачитане на неприкосновеността на охраняваните от НСО лица.

По повод инцидент с участие на служители на Националната служба за охрана (НСО) и представител на Информационна агенция ПИК по време на мероприятие с присъствие на охранявани от службата лица, НСО заявява следното:

Националната служба за охрана се запозна с видеозаписите, разпространени от Информационна агенция агенция ПИК и от други медийни източници, които показват в развитие инцидент с участие на служители на Националната служба за охрана.

Ръководството на НСО разпореди незабавна и щателна проверка на действията на служителите по сигурността, довели до този инцидент. При установяване на действия, несъответстващи на породилата се от ситуацията необходимост, ще бъдат предприети най-строги мерки. За случая е уведомена и компетентната Военна прокуратура.

Същевременно Националната служба за охрана призовава да бъде зачитана неприкосновеността на охраняваните от службата лица и напомня, че опитите за нейното нарушаване налагат действия на служителите на НСО по закон.

Ръководството на Националната служба за охрана е предприело всички необходими действия за пълното изясняване на случая".