Лула да Силва обяви вето срещу закон в полза на Болсонаро

Б разилският държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва заяви, че ще наложи вето върху законопроект за намаляване на срока на изтърпяваното наказание от бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро, който миналия месец бе осъден на 27 години затвор за опит за държавен преврат, предаде Ройтерс.
* Видеото е архивно!
Федералният сенат (горната камара на парламента) в сряда гласува в подкрепа на законопроекта, който миналата седмица бе приет от Камарата на депутатите (долната камара), след като през ноември Болсонаро бе осъден за заговор за преврат срещу Лула да Силва след загубата на изборите през 2022 г.
Lula diz que vai avaliar possibilidade de veto a PL da Dosimetria: "'Não adianta ficar choramingando"— GloboNews (@GloboNews) December 11, 2025
💬 "Farei aquilo que eu entender que deva ser feito, porque ele (Bolsonaro) tem que pagar pela tentativa de golpe, pela tentativa de destruir a democracia deste país. Ele sabe… pic.twitter.com/F5I6F9IZlH
"С цялото ми уважение към Конгреса, когато (законопроектът) стигне до моето бюро, ще му наложа вето", каза Лула да Силва на пресконференция и добави: "Имам правото да му наложа вето и тогава те ще имат правото да отхвърлят ветото ми или не".
Бразилският парламент подкрепи намаляване на присъдата на Болсонаро
Бразилският президент заяви също така, че е готов да посредничи в преговорите между президента на САЩ Доналд Тръмп и венецуелския президент Николас Мадуро в опит да се намали напрежението в региона на фона на засилването на американското военно присъствие около Венецуела и в Карибския басейн.
"Преди Коледа може да се наложи да разговарям отново с президента Тръмп, за да разбера как Бразилия може да допринесе за постигането на дипломатическо споразумение, а не за братоубийствена война", заяви Лула да Силва пред журналисти.
MACETA! Lula sobre vetar o PL da Dosimetria:— SB (@SeriesBrasil) December 11, 2025
"Farei aquilo que eu entender que deva ser feito, porque ele [Bolsonaro] tem que pagar pela tentativa de golpe, pela tentativa de destruir a democracia deste país. Ele sabe disso, não adianta ficar choramingando." pic.twitter.com/0rdCw8bEDl