Лула да Силва обяви вето срещу закон в полза на Болсонаро

Болсонаро беше осъден за заговор за преврат срещу Лула да Силва след загубата на изборите през 2022 г.

19 декември 2025, 07:42
"Това не е фарс": Световни медии коментират протестите в България
Б разилският държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва заяви, че ще наложи вето върху законопроект за намаляване на срока на изтърпяваното наказание от бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро, който миналия месец бе осъден на 27 години затвор за опит за държавен преврат, предаде Ройтерс. 

Федералният сенат (горната камара на парламента) в сряда гласува в подкрепа на законопроекта, който миналата седмица бе приет от Камарата на депутатите (долната камара), след като през ноември Болсонаро бе осъден за заговор за преврат срещу Лула да Силва след загубата на изборите през 2022 г. 

"С цялото ми уважение към Конгреса, когато (законопроектът) стигне до моето бюро, ще му наложа вето", каза Лула да Силва на пресконференция и добави: "Имам правото да му наложа вето и тогава те ще имат правото да отхвърлят ветото ми или не". 

Бразилският президент заяви също така, че е готов да посредничи в преговорите между президента на САЩ Доналд Тръмп и венецуелския президент Николас Мадуро в опит да се намали напрежението в региона на фона на засилването на американското военно присъствие около Венецуела и в Карибския басейн. 

"Преди Коледа може да се наложи да разговарям отново с президента Тръмп, за да разбера как Бразилия може да допринесе за постигането на дипломатическо споразумение, а не за братоубийствена война", заяви Лула да Силва пред журналисти.  

Източник: БТА, Симеон Томов    
