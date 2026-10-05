Президентските избори в Бразилия: Флавио Болсонаро и Лула да Силва отиват на балотаж

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Б разилия ще избира президент на балотаж. Сенаторът Флавио Болсонаро и настоящият държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва получиха най-много гласове на първия тур на президентските избори и ще се изправят един срещу друг на 25 октомври.

При 99,99% от преброените бюлетини Болсонаро получава 47,03% от действителните гласове, а Лула - 45,16%, показват данните на Висшия избирателен съд на Бразилия. Флавио Болсонаро е получил над 56,1 млн. гласа, а Лула - около 53,9 млн.

Болсонаро подкрепя кандидатурата на сина си за президент на Бразилия

Нито един от кандидатите не успя да достигне необходимото мнозинство от повече от половината действителни гласове, което означава, че изборът на президент ще бъде решен на втори тур.

Резултатът на Флавио Болсонаро е по-силен от очакваното според редица предизборни проучвания. Сенаторът от Либералната партия е син на бившия президент Жаир Болсонаро и се кандидатира за президент за първи път. Негов вицепрезидент е депутатът Алфредо Гаспар.

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Лула да Силва, кандидат на Работническата партия, се бори за нов мандат начело на страната. Той е президент на Бразилия за трети път, след като вече е управлявал между 2003 и 2010 г. Негов кандидат за вицепрезидент е настоящият вицепрезидент и бивш губернатор на Сао Пауло Жералдо Алкмин.

Вотът в Бразилия

На първия тур на 4 октомври бразилците гласуваха не само за президент, но и за губернатори, сенатори, федерални депутати и депутати в щатските и федералния окръг.

Право на участие имаха около 158,7 милиона избиратели. Избирателната активност е била 78,92%, а 21,08% от имащите право на глас не са участвали във вота, според данните на бразилския Сенат.

Трети на първия тур остана писателят Аугусто Кури с 2,89% от действителните гласове, следван от Ренан Сантос с 2,25%.