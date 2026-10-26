Свят

Шарън Озбърн: Посещавам гроба на Ози всеки ден

Шарън Озбърн сподели трогателни подробности за последните часове на легендарния рокер и разкри как семейството се подготвя за премиерата на документалния филм, посветен на историческото последно шоу на Black Sabbath

Стела Христова Стела Христова

26 октомври 2026, 11:38
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И зминаха 15 месеца от смъртта на Ози Озбърн, който почина на 76-годишна възраст в дома си в Бъкингамшър.

Въпреки че от години се бореше със сериозни здравословни проблеми, сред които болестта на Паркинсон и травма на гръбначните прешлени, кончината му беше истински шок, пише ВВС.

По-малко от три седмици преди това той беше на сцената в Бирмингам за своя триумфален прощален концерт.

След шоуто той беше направо окрилен.

„Беше толкова, толкова щастлив“, спомня си съпругата му Шарън.

„Четеше отзивите в интернет и казваше: „Има нещо много нередно“. Попитах го защо мисли така, а той отговори: „Никой не ме критикува. Защо всички са толкова любезни с мен?“. Тогава му казах: „Защото те обичат“.“, допълни тя.

В утрото на своята смърт Ози се събудил рано и слязъл на долния етаж за обичайната си сутрешна тренировка. Малко след това получил инфаркт. На място пристигнал медицински хеликоптер и парамедиците се опитали да го спасят, но вече било твърде късно.

„Аз спях“, разказва Шарън.

„Говорихме през нощта. Ози се събуди и ме помоли да го целуна два пъти, което и направих. След това ми каза: „Прегърни ме, прегърни ме здраво“. Аз го прегърнах. Следващото нещо, което помня, е как рано сутринта някой нахлува в стаята и вика: „Слизай бързо!“. Връхлетях долу, но всичко вече беше приключило.“, добавя тя.

Скръбта, казва тя, никога няма да отмине.

„Изгубил си любовта на живота си, така че не може просто да се събудиш и да си кажеш: „Вече съм добре, излекувах се“. Никога не го превъзмогваш. Просто се научаваш да живееш с това и точно това се опитвам да правя. Вариантите са два: или да се затвориш в една стая и да не излизаш, или да го приемеш, да се сприятелиш с болката и да продължиш.“, каза още тя.

Обичта на феновете към Ози беше повече от явна още преди погребението му. Хиляди хора изпълниха улиците на Бирмингам, поднасяха цветя и пееха песни на Black Sabbath, докато катафалката с тялото му, украсена с лилав цветен кръст, преминаваше през родното му място.

Шарън споделя, че той би бил напълно озадачен от тази вълна от любов.

„Сигурно щеше да каже: „Какво ви има, момчета? Отивайте си у дома!“, смее се тя.

Но за семейството тази подкрепа от обществеността е била огромна утеха.

Дъщеря му Кели сподели миналата година: „Никога не съм предполагала колко много ще ни помогне знанието, че не сме сами в скръбта си и че останалият свят го обичаше толкова, колкото и ние.“

Шарън разказва, че всички картички и съобщения от фенове са били събрани, сортирани и фотографирани, а цветята са били превърнати в компост за градината на семейството, където почива самият Ози.

„Нямаше как да го погреба в обществено гробище“, казва тя.

„Виждала съм какво се случва с други известни личности. Там няма покой, защото хората постоянно искат да идват и да отдават почит. Това е безкраен процес, а аз исках Ози да има сигурност и просто да почива в мир.“, добавя тя.

Посещава ли го често?

„Разбира се, всеки ден. Виждам го от прозореца си.“, споделя тя.

Тя продължава да му говори редовно. На въпроса за какво си говорят, тя поставя пръст пред устните си и тихо казва: „Шшш“.

Връзката между Ози и Шарън продължи повече от 50 години.

Те се запознават през 1970 г. и се женят през 1982 г. Съвместният им живот невинаги е бил лесен: той беше арестуван за опит за убийството ѝ през 1989 г. (тя по-късно оттегли обвиненията), а през 2016 г. се разделиха за кратко поради слухове за изневяра. Въпреки това двамата винаги са твърдяли, че са сродни души.

„Беше необикновена връзка, защото имахме невероятни възходи и ужасни спадове“, признава тя. Но в края на живота си „той знаеше“ колко силно е обичан.

Доказателство за тази любов – от семейството, феновете и колегите му – може да се види в новия документален филм за последния му концерт на стадион „Вила Парк“ в Бирмингам миналата година, където той отново се събра с легендите на хеви рока Black Sabbath.

Лентата, озаглавена Back To The Beginning („Назад към началото“), включва над 25 от песните, изпълнени на звездния концерт, сред които както самостоятелният сет на Ози, така и цялото шоу на Black Sabbath.

В кадри зад кулисите други световни звезди говорят със респект за неговото влияние.

„Ако ги нямаше Sabbath, нямаше да я има и Metallica“, казва фронтменът на групата Джеймс Хетфийлд. „Толкова е просто.“

Певецът Yungblud, чието изпълнение на песента Changes беше един от най-емоционалните моменти на концерта, разказва как Ози е променил живота му още докато е бил дете, което не се вписва никъде.

„Фактът, че той беше ценен заради лудостта и индивидуалността си, ми даде надежда.“, казва той.

Шарън разкрива, че този концерт е бил последното желание на Ози: единственото нещо, което е можело да го направи щастлив след години на влошаващо се здраве.

Но то почти не се осъществило.

Шест месеца преди шоуто Ози паднал и счупил гръбначен прешлен. По време на възстановяването той прекарал пневмония три пъти. След операция на гърба получил сепсис и бил на косъм от смъртта.

Две седмици преди концерта лекарите го призовали да се откаже.

„Дойдоха у дома и казаха: „Не можете да направите това. Съветваме ви да не го правите. Сърцето ви е твърде слабо“, спомня си Шарън.

Певецът обаче бил твърдо решен да стигне докрай. Във филма е трудно да се повярва, че е бил толкова болен. Въпреки че изпълнява песните седнал на трон, очите му са пълни с живот, а гласът му е мощен. Докато гледа към публиката, той изглежда истински окрилен.

Шарън признава, че зад кулисите цялото семейство е било във вцепенение от страх. Но в момента, в който Ози стъпил на стадиона, нещо се променило.

„Той седеше в гримьорната си, гледаше на екран как всички останали свирят и казваше: „Просто не мога да повярвам, че всички те са тук“. Удивително е какво могат да направят за теб подкрепата, любовта и волята. Защото преди шоуто той беше човек, който едва дишаше. Имаше заболяване на белите дробове, проблеми със сърцето, ужасни болки в гръбнака, съсиреци и Паркинсон. През някои дни дори говоренето му костваше огромно усилие, камо ли пеенето. Не знам как го направи, но го направи. И го виждаше в очите му, в лицето му. Това го накара отново да се почувства жив.“, казва Шанън.

Животът на рок легендата Ози Озбърн в кадри
49 снимки
Отиде си рок легендата Ози Озбърн
Отиде си рок легендата Ози Озбърн
Отиде си рок легендата Ози Озбърн
Отиде си рок легендата Ози Озбърн

Ефектът бил толкова тонизиращ, че когато слязъл от сцената, Ози обявил, че иска да тръгне на турне.

„Беше готов за път“, смее се Шарън. „Казваше: „Мога да го направя, на феновете не им пречи, че съм седнал“.“

Истинска рядкост и благословия е да успееш да изпълниш последното желание на партньора си.

Макар и да изпитваше огромна болка през последните си години, Ози успя да се сбогува с класа и стил.

„Ако цитирам една от песните му, той отново летеше високо“, казва Шарън.„Просто се рееше през тези последни 17 дни. Беше страхотно. Беше пълно с радост и светлина.“, добавя тя.

Редактор: Стела Христова
Ози Озбърн Шарън Озбърн Black Sabbath Смърт Прощален концерт Скръб Рок музика Болест на Паркинсон
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