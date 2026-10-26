България

Замръзнали кадри и черни екрани: Видеонаблюдението на изборите се провали в стотици секции

В 64 секции изображението е замръзвало, а в 21 е имало звук без картина. Техническите аномалии не означават непременно нарушения при преброяването

26 октомври 2026, 12:27
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  • В 548 от общо 2283 наблюдавани секции са регистрирани проблеми с видеоизлъчването при отчитането на резултатите от първия тур на президентските избори.
  • В 150 секции изобщо не е започнало излъчване, в 294 то е приключило преждевременно, а в 830 са отчетени общо 6076 прекъсвания.
  • Установени са и замръзнали изображения и липса на картина, но техническите проблеми не означават непременно нарушения при преброяването на бюлетините.
Източник: NOVA

В общо 548 избирателни секции, или близо една четвърт от наблюдаваните, са регистрирани проблеми с видеоизлъчването при отчитането на резултатите от първия тур на президентските избори на 25 октомври. Това показва окончателна справка за видеонаблюдението в секциите с хартиено гласуване. Данните обхващат периода от 19:30 до 22:35 часа в изборния ден, съобщава NOVA, позовавайки се на официалната справка.

От общо 2283 наблюдавани секции 2133 са започнали да излъчват, а в 150 не е регистрирано нито едно излъчване на живо по време на проверките. В други 294 секции предаването е приключило преждевременно. За такова се приема излъчване с продължителност под 20 минути, като за секциите с по-малък брой избиратели са приложени по-ниски прагове - съответно 15 или 10 минути.

Справката отчита и проблеми с непрекъснатостта на видеосигнала. В 830 секции са засечени общо 6076 прекъсвания, като в 55 от тях е имало поне едно прекъсване с продължителност над пет минути.

Какви нарушения бяха засечени от камерите на вота

В 86 секции са установени проблеми с картината или видеопотока. Най-често е регистрирано замръзване на изображението - в 64 секции, като общата продължителност на тези случаи достига 7 часа и 20 минути. Най-дългото отделно замръзване е продължило 22 минути.

В други 21 секции е имало звук, но не и картина. Общата продължителност на тези случаи е 6 часа и 50 минути, като най-дългият е продължил 1 час и 45 минути. В три секции е отчетен черен екран, а в една - покрита камера или липса на видими детайли.

Сред населените места, в които не е регистрирано видеоизлъчване, са село Драчево в община Средец, село Храброво в община Провадия и село Теменуга в община Ардино. Според справката в избирателните списъци на тези секции фигурират съответно 317, 320 и 277 избиратели.

Половината от камерите не са предавали на живо преброяването на бюлетините

Данните показват още, че 2025 секции са започнали да излъчват до 20:10 часа, докато 50 са включили видеонаблюдението след 20:15 часа. Средният час на започване на излъчването е 20:02, а медианната продължителност на приключилите предавания е 42 минути.

Към 22:35 часа, когато е генерирана справката, 2111 излъчвания вече са приключили, а 22 все още са били активни.

Отчетените проблеми не означават непременно нарушения при преброяването на бюлетините. Данните отразяват автоматично установени технически аномалии при видеоизлъчването. Отделните категории могат да се припокриват, тъй като в една и съща секция е възможно да са възникнали няколко различни проблема.

 

 

Източник: NOVA    
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