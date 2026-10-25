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Избори в Сърбия: Вучич призна поражението си, Студентската листа печели пълно мнозинство

Исторически вот: Вучич съобщи за загуба на управляващата си партия, опозицията печели мнозинство при рекордните над 69% избирателна активност

Обновена преди 2 часа / 25 октомври 2026, 22:36
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П ри 56 процента обработени протоколи на изборите в Сърбия студентското движение печели пълно мнозинство в парламента, сочат данните на сеSID и IPSOS - организациите, извършват паралелното преброяване на гласовете.

За "Студентската листа - Студентите печелят" са гласували 52%, а за Сръбската прогресивна партия на бившия президент Александър Вучич, само 39,3%.

Днес извънредните парламентарни избори в Сърбия завършиха с политически обрат, след като държавният глава Александър Вучич официално съобщи, че управляващата формация губи мнозинството си. По думите му наличните данни от извадката сочат категорична победа за опозиционната формация „Студентска листа – Студентите побеждават“, която се очертава да има между 135 и 140 депутатски места в бъдещия парламент, докато неговата коалиция остава със около 105 мандата.

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„Все още нямаме окончателни резултати. Мнозина ще бъдат изненадани, а вие ще разберете колко много са лъгали някои хора. Искам да ви уведомя, че на базата на извадката - структурирана така, че да няма съмнение - е напълно ясно, че ние загубихме тези избори. Победи Студентската листа, тя ще има между 135 и 140 мандата, а ние - около 105. Никой друг не влиза в Скупщината. Евентуално, да - унгарците от Войводина влизат с 3 мандата, албанците с един и мисля СДА, но не ме хващайте за думата. И така, ние имаме около 1 720 000 гласа - говоря ви въз основа на извадката, но това е напълно без значение. Те имат около 2 200 000. Тъй като говореха как някой щял да бяга, да се крие - излъгаха за всичко, което казаха ... Ще се борим“, заяви Вучич.

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Той заяви, че се гордее с всичко, което са направили. 

„От нас ще си тръгнат някои хора, но нашата структура е много силна“, каза той.

Той подчерта, че това е било узаконяване на революция, която е била осъществена с подкрепата на чужди държави.

„Знам, че на много хора тази вечер им е трудно. Аз им честитя, макар че те са само изпълнители на мръсната работа, която други са планирали. Няма да мине, до март или април ще въведат санкции на Русия. Честитя на Наташа Кандич, нейната политика победи“, каза Вучич.

Рекордно висока избирателна активност 

Изборният ден премина при изключително висока гражданска активност, която според изборните щабове е надхвърлила 69 процента, като над 4,35 милиона граждани са отишли до урните. Анализаторите определят участието като исторически рекорд, надминал и най-оптимистичните очаквания.

Представителят на победилата Студентска листа Деян Бодирога призова поддръжниците си да запазят спокойствие и да проследят внимателно процеса по преброяване на гласовете и предаването на протоколите по места, за да се гарантира честността на вота.

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Първите данни на РИК показваха различна картина

Признанието на Вучич идва след публикуването на първите предварителни резултати от Републиканската избирателна комисия (РИК), които първоначално показаха значителна преднина за управляващите.

При обработени едва 203 избирателни секции коалицията „Обединена Сърбия“ получаваше 54,69% от гласовете, а „Студентската листа“ - 36,04%.

Тези данни обаче обхващаха малък брой секции и не представляваха статистически представителна картина на резултатите в цялата страна, но въпреки това държавните и проправителствените медии в страната побързаха да ги обявят.

За разлика от тях прогнозата, представена от Вучич, се основава на представителна извадка, предназначена да отрази разпределението на гласовете в национален мащаб.

Окончателните резултати и разпределението на депутатските места предстои да бъдат потвърдени от РИК.

Напрежение и сблъсъци по време на изборите

Вотът бе белязан от засилено напрежение и серия от сериозни инциденти в цялата страна. В Лесковац гласуването в една от секциите бе временно прекъснато, след като член на комисията счупи избирателна урна и влезе във физически сблъсък с представител на студентите. В Лазаревац се стигна до сблъсъци, след като граждани блокираха автомобил край партийни помещения, в който бяха намерени бейзболни бухалки. Нападения над журналисти, опитващи се да заснемат сигнали за купуване на гласове, бяха регистрирани и в района на Враня.

Паралелно с това органите на реда в Белград предприеха извънредни мерки за сигурност. В столицата бе задържан мъж, у когото бяха открити голямо количество самоделни взривни устройства, бронежилетки и каски. Часове преди затварянето на секциите полицията за борба с масовите размирици блокира ключови булеварди в центъра на града, а кордони от жандармерия бяха разположени около сградите на Скупщината, Президентството и Републиканската избирателна комисия.

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Извънредният вот бе свикан след близо две години на дълбока обществена и политическа криза в Сърбия, провокирана от срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад, при което загинаха 16 души. Трагедията отпуши вълна от масови студентски и граждански протести, които прераснаха в най-сериозния политически прелом в страната за последните десетилетия.

Източник: 021.rs/БГНЕС/b92.net    
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