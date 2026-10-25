Загадъчна блокада в Белград в деня на изборите

Болсонаро при гласуването си: Време е за истинска промяна в Бразилия

Кървави избори в Сърбия: Нападнаха майката на Александър Вучич в Белград, маскирани бият пред секциите

Каква е избирателната активност в Сърбия до 17:00 ч.

Булка в сватбена рокля отиде да гласува в Белград, посрещнаха я с аплодисменти

Тълпа от мъже в черно върви към центъра на Белград

„Стреляй!“: Нападнаха с палки и пистолет изборен наблюдател в Сърбия

Рекорден вот в Сърбия: Активността доближава нивата от падането на Милошевич

В деня на изборите част от улица „Крал Милан“ в Белград е затворена за движение. Причината за ограничението не е ясна, а полицаите на място обясняват, че става дума за съображения за сигурност.

Улица „Крал Милан“ в Белград е затворена в участъка от кръстовището с улица „Кнез Милош“ до площад „Теразие“. На място има метални решетки, полицейски автомобил и няколко полицаи, които охраняват района.

МВнР с важна информация за българите в Белград

Защо преминаването е забранено?

„По съображения за сигурност“, обяснява младши полицай, свивайки рамене.

Улицата е затворена в участъка между сградата, в която се помещава Републиканската избирателна комисия (РИК), сградите на президентството и Столичната община, и пространството под Чациленд, което Александър Вучич превърна в Пионерския парк.

Минувачите не приемат ограничението особено добре.

„Тази вечер ще го махнете, нали?“, подмята жена на средна възраст.

„Срамота!“, провикват се други, а най-много хора питат откъде могат да продължат към площад „Теразие“.

Около 10 ч. в неделя Пионерският парк е пуст. Откакто съществува, той обикновено е изпълнен с добре познати персонажи, облечени най-често в черно, с нахлупени на главите шапки или с маски, когато се организират протести.