Загадъчна блокада в Белград в деня на изборите

В деня на изборите част от улица „Крал Милан“ в Белград е затворена за движение. Причината за ограничението не е ясна, а полицаите на място обясняват, че става дума за съображения за сигурност.
Улица „Крал Милан“ в Белград е затворена в участъка от кръстовището с улица „Кнез Милош“ до площад „Теразие“. На място има метални решетки, полицейски автомобил и няколко полицаи, които охраняват района.
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Защо преминаването е забранено?
„По съображения за сигурност“, обяснява младши полицай, свивайки рамене.
Улицата е затворена в участъка между сградата, в която се помещава Републиканската избирателна комисия (РИК), сградите на президентството и Столичната община, и пространството под Чациленд, което Александър Вучич превърна в Пионерския парк.
Минувачите не приемат ограничението особено добре.
„Тази вечер ще го махнете, нали?“, подмята жена на средна възраст.
„Срамота!“, провикват се други, а най-много хора питат откъде могат да продължат към площад „Теразие“.
Около 10 ч. в неделя Пионерският парк е пуст. Откакто съществува, той обикновено е изпълнен с добре познати персонажи, облечени най-често в черно, с нахлупени на главите шапки или с маски, когато се организират протести.
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