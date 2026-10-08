„Става дума за бактерия, не за вирус“: Проф. Илиев обясни колко опасна е белодробната чума

Според проф. Аспарух Илиев непосредствена опасност за България няма - заразяването с белодробна чума между хора е трудно и изисква много близък контакт.

Случаят в Русия предизвиква въпроси, около 200 души са изолирани след инцидент със счупена епруветка, а Москва не е предоставила пълни данни.

Белодробната чума е тежка бактериална инфекция, изисква бърза диагностика и антибиотично лечение, но днес рискът от заразяване е много нисък.

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Съмнения за чума в Сибир и все повече въпроси към Москва. Европейският съюз и Световната здравна организация настояват Русия да предостави ясни данни за случая и за възможен втори заразен.

Има ли реална опасност от разпространение, как се предава белодробната чума и какво трябва да знаем за тази инфекция обясни проф. д-р Аспарух Илиев от университета във Фрибург – Швейцария в ефира на NOVA .

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Тревога в момента за нас няма, заяви той. Експертът разказа, че инцидентът в Русия се е случил на 29 септември, а на следващия ден пациентката постъпва в болница. Местен журналист и губернаторът на съседната област пишат в интернет, че става дума за чума. Информацията обаче е изтрита, но не остава незабелязана. Илиев подчерта, че руските служби твърдят, че няма никаква опасност, но става ясно, че са изолирани 200 души, което сочи, че има сериозен инцидент.

Д-р Илиев обясни още, че чумата в Русия е същата, която е позната вече от Средновековието. Също така каза, че институтът в страната е легален и не се занимава с военни проучвания. В Русия има шест такива институции, защото в света все още има разпространение на чума, а това се случва чрез плъховете. Илиев каза още, че заразата се предава от животно на човек чрез бълхи, но днес рискът е много нисък. „Заразяването става много трудно. Белодробната чума също трудно се предава от човек на човек, това става само чрез много близък контакт. Става дума за бактерия, а не за вирус”, разказа още професорът.

Той отбеляза, че инцидентът в Русия е станал при счупване на епруветка, за което е трябвало да бъде съобщено.

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Белодробната чума, за която става дума в Русия, е опасна, смъртността е много висока, трябва да бъде диагностика максимално бързо и да се приложи лечение с антибиотици, обясни д-р Илиев.

Той разказа още, че в Русия, още преди смяната на режима, е работено с варианти на чумата, които са устойчиви на антибиотици. Целта е била да бъдат използвани като биологично оръжие. През 2013 г. Русия излиза от всякакви договори за контрол на биологичните оръжия.

Какви са симптомите на белодробната чума?

При белодробната чума частиците се заселват в белите дробове и могат да предизвикат тежка пневмония, което затруднява дишането. Симптомите могат да започнат в рамките на 24 часа след заразяването.

Други симптоми включват: