България

„Става дума за бактерия, не за вирус“: Проф. Илиев обясни колко опасна е белодробната чума

Бълхи пренасят бактерията от животни към хора, посочи експертът

8 октомври 2026, 08:11
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  • Според проф. Аспарух Илиев непосредствена опасност за България няма - заразяването с белодробна чума между хора е трудно и изисква много близък контакт.
  • Случаят в Русия предизвиква въпроси, около 200 души са изолирани след инцидент със счупена епруветка, а Москва не е предоставила пълни данни.
  • Белодробната чума е тежка бактериална инфекция, изисква бърза диагностика и антибиотично лечение, но днес рискът от заразяване е много нисък.

Завръща ли се „черната смърт“? Какво е белодробна чума и какви са симптомите

Съмнения за чума в Сибир и все повече въпроси към Москва. Европейският съюз и Световната здравна организация настояват Русия да предостави ясни данни за случая и за възможен втори заразен.

Има ли реална опасност от разпространение, как се предава белодробната чума и какво трябва да знаем за тази инфекция обясни проф. д-р Аспарух Илиев  от университета във Фрибург – Швейцария в ефира на NOVA.

Починалата от чума в Русия счупила епруветка с живи бактерии

Тревога в момента за нас няма, заяви той. Експертът разказа, че инцидентът в Русия се е случил на 29 септември, а на следващия ден пациентката постъпва в болница. Местен журналист и губернаторът на съседната област пишат в интернет, че става дума за чума. Информацията обаче е изтрита, но не остава незабелязана. Илиев подчерта, че руските служби твърдят, че няма никаква опасност, но става ясно, че са изолирани 200 души, което сочи, че има сериозен инцидент.

Д-р Илиев обясни още, че чумата в Русия е същата, която е позната вече от Средновековието. Също така каза, че институтът в страната е легален и не се занимава с военни проучвания. В Русия има шест такива институции, защото в света все още има разпространение на чума, а това се случва чрез плъховете. Илиев каза още, че заразата се предава от животно на човек чрез бълхи, но днес рискът е много нисък. „Заразяването става много трудно. Белодробната чума също трудно се предава от човек на човек, това става само чрез много близък контакт. Става дума за бактерия, а не за вирус”, разказа още професорът.

Той отбеляза, че инцидентът в Русия е станал при счупване на епруветка, за което е трябвало да бъде съобщено.

Забравен кошмар се завърна: Първа жертва на чума в Русия от 10 години насам

Белодробната чума, за която става дума в Русия, е опасна, смъртността е много висока, трябва да бъде диагностика максимално бързо и да се приложи лечение с антибиотици, обясни д-р Илиев.

Той разказа още, че в Русия, още преди смяната на режима, е работено с варианти на чумата, които са устойчиви на антибиотици. Целта е била да бъдат използвани като биологично оръжие. През 2013 г. Русия излиза от всякакви договори за контрол на биологичните оръжия.

  • Какви са симптомите на белодробната чума?

При белодробната чума частиците се заселват в белите дробове и могат да предизвикат тежка пневмония, което затруднява дишането. Симптомите могат да започнат в рамките на 24 часа след заразяването.

Други симптоми включват:

  1. треска,
  2. втрисане,
  3. главоболие,
  4. болки в тялото,
  5. световъртеж,
  6. слабост,
  7. умора,
  8. гадене,
  9. повръщане и
  10. диария. 
Източник: NOVA    
Белодробна чума Русия Аспарух Илиев Симптоми Заразяване Черната смърт Бактериална инфекция Антибиотично лечение Риск Биологично оръжие
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