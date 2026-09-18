Оман като обходен маршрут за петрола: Как работи прехвърлянето от кораб на кораб, въпреки големите рискове

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На фона на блокадата на Ормузкия проток Саудитска Арабия все по-често използва прехвърляне на петрол от кораб на кораб (STS) край Сохар в Оман и край Фуджейра, за да достига до международните пазари.

При STS два танкера застават успоредно, свързват се с маркучи и петролът се изпомпва между тях; операциите са сложни и рискови, особено когато се извършват тайно и с изключени системи за проследяване.

Тези операции са нараснали значително - според TankerTrackers до 7,15 млн. барела дневно, с 56% повече спрямо предходния месец; основните рискове са сблъсъци, разливи, военни атаки и ограничено застрахователно покритие.

Oman postpones Iran–Gulf meeting on Hormuz as prospects for reopening the shipping route remain uncertain



🕊️ Oman has postponed a meeting scheduled for September 14 in Salalah between Iran, Iraq and Gulf states over shipping routes through the Strait of Hormuz. The official… pic.twitter.com/oWobRNGpn0 — ScalpingX (@ScalpingX) September 14, 2026

Износът на петрол от Саудитска Арабия беше нарушен, след като подкрепяните от Иран хуси повредиха ключовия петролопровод „Изток-Запад“, който помагаше за заобикалянето на блокадата на Ормузкия проток, едно от най-важните тесни места за световните петролни доставки.

При фактическото затваряне на протока и след като Баб ел-Мандеб попадна под контрола на хусите, Рияд беше принуден да търси начини да изнася петрола си. Сега страната все по-често предлага суров петрол на купувачи чрез прехвърляне от кораб на кораб край бреговете на Оман.

Тъй като търговските кораби все по-често отказват да преминават през протока заради конфликта, Саудитска Арабия транспортира суровия петрол до пристанището Сохар в Оман, разположено непосредствено извън протока, където петролът се прехвърля от саудитски танкери на други кораби.

Иран затвори протока, през който преди войната преминаваше близо една пета от световните енергийни доставки, в отговор на войната между САЩ и Израел и използва водния път като средство за натиск в преговорите.

Медийни публикации сочат, че затварянето на Ормузкия проток и поскъпването на петрола са подтикнали САЩ и съюзниците им в региона да възприемат тактики за заобикаляне на ограниченията, подобни на тези, които Иран използва от години, за да изнася собствения си суров петрол.

И така, какво представлява прехвърлянето от кораб на кораб и безопасно ли е то?

Товарен кораб плава в Персийския залив към Ормузкия проток във водите на ОАЕ Източник: AP/БТА

Къде се намират тези пристанища?

Две пристанища, които се превърнаха в ключови за заобикалянето на Ормузкия проток, са Сохар и друго пристанище край бреговете на Фуджейра в Обединените арабски емирства.

Сохар е голям дълбоководен индустриален център, през който преминават значителни количества насипни товари, нефтохимически продукти и контейнерни товари. Стратегическото му местоположение позволява на международните корабоплавателни компании да заобикалят тесния участък в Персийския залив, като същевременно запазват директна сухопътна връзка с пазарите на Арабския полуостров.

Пристанището на Фуджейра в ОАЕ се намира на източното крайбрежие на страната и е един от най-големите в света центрове за бункероване и съхранение на суров петрол. Разположената в открито море зона за закотвяне осигурява ключова офшорна площадка за прехвърляне на товари от кораб на кораб и за износ на енергийни ресурси извън Ормузкия проток.

Тези пристанища се намират близо до границите, определени от Управлението на Персийския залив за Ормузкия проток, новия ирански орган, създаден за управление на Ормузкия проток.

Иранските власти са атакували кораби, за които твърдят, че използват неразрешени маршрути, южния маршрут на протока, по-близо до оманските води, за преминаване през водния път.

По информация от медийни публикации американските военни от началото на май тази година са подпомогнали десетки подобни секретни операции за прехвърляне на петрол от кораб на кораб, за да поддържат потока на енергийните доставки от Персийския залив.

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Какво представлява прехвърлянето от кораб на кораб и как се извършва?

Прехвърлянето от кораб на кораб (STS) представлява морска операция, при която товар, в случая суров петрол или втечнен природен газ (LNG), се прехвърля директно между два плавателни съда в морето.

STS операциите са критично важно логистично решение, когато директният достъп до пристанище е блокиран или ограничен.

Компаниите трябва да извършат изключително прецизна координация при благоприятни морски условия, за да предотвратят разливи и сблъсъци.

Единият кораб, обикновено по-големият, поддържа постоянен курс или се закотвя. Маневриращият кораб се приближава бавно, след което двата корпуса се подреждат успоредно един до друг. Между тях се поставят пневматични гумени кранци, разположени по бордовете на корабите, които поемат ударите.

Тракерите им се изключват, за да се запази секретността и да се избегне засичане. След извършването на задължителните проверки за безопасност помпите на кораба, от който се разтоварва, прехвърлят петрола през свързаните маркучи, като се следят налягането и метеорологичните условия.

Товарен кораб плава в Персийския залив към Ормузкия проток във водите на ОАЕ Източник: AP/БТА

Кой извършва прехвърляния от кораб на кораб и защо?

Рияд разчиташе на петролопровода „Изток-Запад“ с дължина 1200 километра, който свързва основните петролни находища на кралството в източната част на страната с пристанището Янбу на брега на Червено море на запад, за да изнася петрола си.

След спирането му заради неотдавнашни атаки с дронове първата възможност пред Рияд е „да транспортира повече суров петрол от терминалите си в Персийския залив през Ормузкия проток, включително чрез прехвърляне от кораб на кораб извън протока, например в Сохар в Оман“, заяви Риши Раджанала, специалист по проучванията на петролния пазар в Северна и Южна Америка в LSEG Data & Analytics.

„Производителите от Персийския залив вече пренасочват част от износа си по този начин, но обемите зависят от наличието на танкери, застраховките и разходите за превоз и остават значително под нивата отпреди войната“, добави той.

От началото на този месец износът по маршрута през Ормуз „се е увеличил леко, над 2 милиона барела дневно през първите две седмици, приблизително с 1 милион барела дневно повече спрямо август“, заяви Рахул Чоудхари, вицепрезидент по проучванията на добива в Rystad Energy.

Той добави, че се очаква ръстът да продължи и този месец, тъй като „вече е очевидно, че Aramco предлага допълнителни товарни партиди на азиатски рафинерии от Сохар“.

„Саудитска Арабия може да разчита още повече на дейността на танкерите, които оперират без проследяване, през следващите дни, за да компенсира загубите от Янбу“, добави той, имайки предвид загубата на достъп на Саудитска Арабия до Червено море за транспортиране на петрол.

Но Саудитска Арабия не е единствената. Доклади на независими системи за проследяване и медийни публикации също посочват Кувейт и Катар като държави, които понякога разчитат на подобни тактики за прехвърляне на товари през Ормузкия проток.

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Безопасни ли са прехвърлянията от кораб на кораб?

Прехвърлянията от кораб на кораб са сравнително опасни, особено когато се извършват тайно, и също така са неефективни в сравнение със стандартния морски транспорт.

Експерти отбелязват, че нерегулираните STS операции често разчитат на остарели плавателни съдове с лошо поддържани корпуси, непроверени маркучи и изключени системи за проследяване AIS, при това без застрахователно покритие.

TankerTrackers, платформа за наблюдение на световните петролни доставки, заяви миналата седмица, че прехвърлянията от кораб на кораб се увеличават. „През последните 14 дни са били прехвърляни по 7,15 милиона барела дневно“, посочи платформата, позовавайки се на данни от AIS и сателитни изображения.

Платформата добави, че това представлява увеличение от 56 процента спрямо предходния месец.

Товарен кораб плава в Персийския залив към Ормузкия проток във водите на ОАЕ Източник: БТА

Какво е предимството на прехвърлянията от кораб на кораб?

Въпреки рисковете прехвърлянията от кораб на кораб имат и своите предимства в нестабилна среда като тази в Близкия изток днес.

Корабите и танкерите, принадлежащи на големи транспортни компании, не желаят да навлизат в Ормузкия проток заради заплахата от атаки от страна на Иран или САЩ. В същото време държавите от Персийския залив трябва да изнесат възможно най-много петрол и газ през Ормузкия проток.

Така тези държави на практика поемат риска, изпращайки собствените си танкери и кораби, често с изключени системи за проследяване, само отвъд Ормузкия проток, където традиционните превозвачи на петрол и газ чакат в по-безопасни води. След това тези превозвачи транспортират петрола и газа до пазарите в Китай, Индия, Южна Корея, Япония и други страни.

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Кой осигурява застраховка за подобни прехвърляния от кораб на кораб?

За традиционните застрахователи прехвърлянията от кораб на кораб могат да бъдат „особено сложни“, заяви Оскар Сейкали, главен изпълнителен директор на NSI Insurance Group.

Всяка загуба може да включва физическите плавателни съдове и техния товар, но също така „отговорности за замърсяване и сблъсъци, застраховка на товара, покритие на военни рискове“ и други фактори, обясни той. „Застрахователите могат също така да налагат изисквания относно навигацията, условия за сигурност, допълнителни премии за военни рискове или ограничения“, заяви той пред „Ал Джазира“ .

Той обаче посочи, че „по-голямата част от петрола, който се транспортира, принадлежи на държавните петролни компании на съответната страна“. Затова, по думите на Сейкали, много от тях разчитат на схеми за самозастраховане с държавна гаранция и на частните застрахователни пазари.

„По време на война или други високорискови сътресения е малко вероятно застрахователите да предоставят широко покритие, включващо прехвърляния от кораб на кораб“, каза той. „В резултат на това значителна част от риска в крайна сметка може да остане за сметка на държавата производител, вместо да бъде изцяло прехвърлена към търговските застрахователи“, допълни той.

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