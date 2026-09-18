Готвят нови правила за сиренето и кашкавала

Н ови правила за това какво може да се нарича сирене и кашкавал обсъждат Министерството на земеделието и храните, Българската агенция по безопасност на храните, експерти и представители на млекопреработвателния бранш.

Сред предложенията е да отпадне определението „саламурено сирене с повишено водно съдържание“, а изискванията към продуктите, които се продават като сирене и кашкавал, да бъдат прецизирани.

Промените все още не са окончателни. Те се обсъждат от работна група, която подготвя изменения в Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти.

Сиренето трябва да има поне 42% сухо вещество

Една от обсъжданите промени е свързана със съдържанието на сухо вещество в продуктите, които носят наименованието „сирене“.

Нови правила за млечните продукти: Как ще разбираме какво точно купуваме

Предложението е сухото вещество в крайния продукт да бъде не по-малко от 42%.

Целта, според Министерството на земеделието, е да се подобрят характеристиките и качеството на продукта и потребителите по-лесно да различават отделните видове млечни продукти.

В момента наредбата допуска наименованието „саламурено сирене с повишено водно съдържание“ за продукти с по-ниско съдържание на сухо вещество от изискваното за бяло саламурено сирене. Именно тази отделна категория се предлага да отпадне.

Променят и определението за кашкавал

Работната група обсъжда и по-точно определение на „кашкавал“.

Предложението е това да бъде продукт, произведен от сурово мляко, преминало през непрекъснат процес на зреене, без използването на междинни продукти като сиренина, калиата и други полуфабрикати.

Целта е на пазара да не се предлагат и етикетират като кашкавал продукти, които само наподобяват характеристиките на традиционния български продукт.

Проф. Донка Байкова: Ето как с една принцеса да разберете дали кашкавалът е фалшив

Идеята е купувачът да знае какво взема

От земеделското министерство обясняват, че основната цел е продуктите да бъдат по-ясно разграничени и потребителите да не бъдат подвеждани за техните характеристики, свойства и качество.

„Искаме да защитим традиционните български млечни продукти и едновременно с това да гарантираме на потребителите ясна информация за това, което купуват“, заяви заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Крум Неделков.

По думите му промените трябва да доведат и до по-голяма прозрачност на пазара и по-ефективен официален контрол.

Mлекопреработвателите въстанаха срещу БАБХ

Решението още не е окончателно

Работата по новите текстове продължава. Работната група ще заседава отново, за да разгледа постъпилите предложения и да прецизира обсъжданите промени.