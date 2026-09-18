България

Как да се подобри дисциплината в час: МОН представя предложения за мерки

Те са насочени към по-спокойна училищна среда и по-ясни правила

Василена Василева Василена Василева

18 септември 2026, 08:44
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М инистерството на образованието и науката (МОН) ще представи днес, 18 септември, предложения за мерки за подобряване на дисциплината и училищната среда.

Те ще бъдат представени на пресконференция от заместник-министъра на образованието и науката д-р Таня Панчева, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

От МОН уточняват, че предложенията са основа за обсъждане с всички заинтересовани страни. Целта е да се осигури спокойна среда в училищата, в която учителите да могат да преподават ефективно, а учениците да се концентрират, да участват пълноценно в учебния процес и да развиват своите способности.

  • Три групи мерки

За подготовката на пакета от мерки министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев говори на 14 септември.

Тогава той посочи, че предложенията са разделени в три основни направления. Едното е свързано с наказанията и възможността преди крайната мярка, каквато е изключването, да се прилагат поредица от по-леки санкции.

По думите на министъра това ще даде възможност на учителите да предупреждават учениците и да реагират при проблемно поведение, преди да се стигне до най-тежката мярка.

Втората група предложения ще бъде насочена към профилиране на силните страни и способностите на учениците. Идеята е да се установи в какви области са най-силни децата и как могат да бъдат допълнително стимулирани.

Според Вълчев това ще помогне както на семействата, така и на учителите да насочат по подходящ начин развитието на учениците.

Предвиждат се и организационни промени, свързани с отговорността за дисциплината в училище. Целта е да бъде по-ясно кой носи отговорност и какви действия трябва да се предприемат при проблеми.

  • Ще има ли оценка за дисциплина

Въпросът дали да бъде въведена отделна оценка за дисциплина също остава част от обсъждането.

„Ако се фокусираме само върху това да има ли оценка за дисциплина или не, отново няма да решим проблема“, заяви Вълчев на 14 септември.

Той посочи, че обсъждането няма да продължава с години и че ще бъдат взети предвид предложенията, които са приложими и могат да доведат до промяна.

Още на 2 септември, по време на заседание на парламентарната Комисия по образованието и науката, министърът определи проблема с дисциплината като сериозен.

Тогава Вълчев посочи, че почти 50% от учениците констатират проблеми с дисциплината и се чувстват ощетени от свои съученици, които нарушават реда в училище.

  • Меки мерки и стимули

По време на заседанието на парламентарната комисия министърът каза още, че пакетът ще включва комбинация от различни мерки, като преди крайните решения ще се прилагат по-леки подходи.

Предвиждат се и стимули за учениците, които променят поведението си.

„Ще има и стимули за учениците, които започват да коригират своето поведение“, заяви Вълчев.

Той посочи, че необходимостта от подобряване на дисциплината се поставя не само от учителите, но и от социалните партньори и работодателските организации в сферата на образованието.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Димитрина Ветова    
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