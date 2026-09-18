Австралия ще задържа туристи с изтекли визи в центрове за административно задържане

Австралия затяга имиграционния контрол: туристи, останали след изтичане на визите си, ще могат да бъдат настанявани в центрове за административно задържане.

Правителството ще разкрие 250 нови места и ще назначи още 100 служители; общо около 77 000 души в страната са с изтекли визи.

Туристическият сектор и правозащитни организации критикуват мярката заради риск за имиджа на Австралия и условията в центровете, докато властите целят да намалят нетната годишна миграция до 225 000 души до 2027/28 г.

Australia will detain tourists who overstay visas to send a message of deterrence under new rules aimed at reducing levels of migration, a minister said on Friday.https://t.co/oLi5uJu0Vp — eNCA (@eNCA) September 18, 2026

Австралия ще настанява в центрове за административно задържане туристи, които останат в страната след изтичането на визите им, съобщи правителството като част от затягането на имиграционната политика, предаде Франс Прес.

Министърът на вътрешните работи Тони Бърк обяви вчера ограничения за студентските визи и визите по програмата „Работа и почивка“, като заяви, че правителството иска да покаже, че „контролира“ имиграцията. Предвижда се да бъдат разкрити 250 нови места в центровете за задържане и да бъдат назначени още 100 служители, които да следят за хора, останали в Австралия след изтичането на визите им.

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Заместник-министърът на външните работи Мат Тистълуейт уточни днес, че мярката ще се отнася и за притежателите на обикновени туристически визи.

„Смятаме, че тази възпираща мярка очевидно ще гарантира, че хората спазват условията“ за престой в Австралия, каза той пред медията „Нюз24“.

Мярката беше разкритикувана от Австралийския съвет на туристическата индустрия, представляващ хиляди компании в сектора. Директорката му Ерин Маклауд предупреди, че задържането на туристи може да навреди на имиджа на страната и на туристическия сектор, който има важно значение за австралийската икономика.

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Правозащитни организации също изразиха безпокойство. Ребека Екард от Австралийския съвет за бежанците разкритикува според нея „наказателния“ характер на мярката и заяви, че достъпът до медицински грижи в центровете за задържане е недостатъчен.

По данни на властите около 77 000 души се намират в Австралия, въпреки че визите им от различни категории са изтекли. Правителството планира да намали нетната годишна миграция от сегашните около 292 000 души до 225 000 през финансовата 2027/2028 г.