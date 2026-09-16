Украйна уби с дрон руски генерал-майор

К омандирът на чеченските специални сили „Ахмат“ генерал-лейтенант Апти Алаудинов съобщи, че в Украйна е загинал генерал-майор Антон Грунис, носител на званието „Герой на Русия“, който бе командир на 4-а мотострелкова бригада на войсковата групировка „Юг“, предаде ТАСС.
„Един от най-уважаваните от мен генерали на специалната военна операция, човек, чиито принципи бяха непоколебими, истински мъж, истински офицер и голям патриот, командир на 4-а самостоятелна гвардейска мотострелкова бригада, гвардейският генерал-майор Антон Грунис „Грозни“, за наше дълбоко съжаление, напусна този свят. Той си отиде като герой, изпълнил своя свещен дълг! Изразявам искрени съболезнования на близките и роднините на Антон!“, написа Алаудинов в социалната платформа Макс.
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Званието „Герой на Русия“ бе присъдено на Грунис на 28 август тази година.
Военни от командваната от Грунис 4-а мотострелкова бригада участваха в сраженията за източния украински град Костянтинивка. На 3 юли 2026 г. Грунис докладва на руския президент Владимир Путин за пълното превземане на украинския град в Донецка област. Но реално битките там продължават и в момента.
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Командирът на Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт „Мадяр“ Бровди заяви, цитиран от „Укринформ“, че Грунис е бил убит на 12 септември.
Грунис е седмият потвърден командир на ниво бригада, дивизия или армия, елиминиран от украинските сили за безпилотни системи.