Свят

Украйна уби с дрон руски генерал-майор

Званието „Герой на Русия“ бе присъдено на Грунис на 28 август тази година

Николай Киров Николай Киров

16 септември 2026, 17:10
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К омандирът на чеченските специални сили „Ахмат“ генерал-лейтенант Апти Алаудинов съобщи, че в Украйна е загинал генерал-майор Антон Грунис, носител на званието „Герой на Русия“, който бе командир на 4-а мотострелкова бригада на войсковата групировка „Юг“, предаде ТАСС.

„Един от най-уважаваните от мен генерали на специалната военна операция, човек, чиито принципи бяха непоколебими, истински мъж, истински офицер и голям патриот, командир на 4-а самостоятелна гвардейска мотострелкова бригада, гвардейският генерал-майор Антон Грунис „Грозни“, за наше дълбоко съжаление, напусна този свят. Той си отиде като герой, изпълнил своя свещен дълг! Изразявам искрени съболезнования на близките и роднините на Антон!“, написа Алаудинов в социалната платформа Макс.

Загинал е заместник-началникът на руските ВМС

Званието „Герой на Русия“ бе присъдено на Грунис на 28 август тази година.

Военни от командваната от Грунис 4-а мотострелкова бригада участваха в сраженията за източния украински град Костянтинивка. На 3 юли 2026 г. Грунис докладва на руския президент Владимир Путин за пълното превземане на украинския град в Донецка област. Но реално битките там продължават и в момента.

Путин назначи "кървавия" генерал за командир на сухопътните сили

Командирът на Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт „Мадяр“ Бровди заяви, цитиран от „Укринформ“, че Грунис е бил убит на 12 септември.

Грунис е седмият потвърден командир на ниво бригада, дивизия или армия, елиминиран от украинските сили за безпилотни системи.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Велев    
Русия война Украйна
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