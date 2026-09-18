България

София търси заем от 183,5 млн. евро за мащабни инфраструктурни проекти

Общината обяви процедура за избор на финансова институция, средствата ще бъдат вложени в транспорт и градска инфраструктура

Василена Василева Василена Василева

18 септември 2026, 09:57
София търси заем от 183,5 млн. евро за мащабни инфраструктурни проекти
Източник: iStock Photos

С толичната община започва процедура за избор на финансова или кредитна институция, която да предостави дългосрочен инвестиционен заем до 183,5 млн. евро. Средствата са част от общо 367 млн. евро финансиране за обновяване на градския транспорт и инфраструктурата на София.

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Решението за поемането на дългосрочния общински дълг беше одобрено от Столичния общински съвет на 10 септември. Другата половина от финансирането, също до 183,5 млн. евро, се очаква да бъде осигурена от Европейската инвестиционна банка.

  • За какво ще се използват парите

Финансирането е предназначено за инвестиционна програма, която включва закупуването на нови превозни средства за градския транспорт, изграждането и реконструкцията на ключови улици и булеварди, както и подобряване на транспортната инфраструктура.

Според плановете ще бъдат осигурени общо 275 нови превозни средства: 200 автобуса, 75 тролейбуса, 50 електробуса и 20 трамвая. Предвиждат се още обновяване и изграждане на над 22 км улична мрежа, 7 км релсов път и около 500 000 кв. м нови тротоари.

Сред проектите са и изграждане на липсващи участъци от основната пътна мрежа, реконструкция на ключови транспортни възли и инвестиции в достъпна пешеходна инфраструктура.

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  • Терзиев: София има инфраструктурен дефицит

Кметът Васил Терзиев определи инвестиционната програма като една от най-мащабните в историята на София.

„София има инфраструктурен дефицит, натрупван с десетилетия, и подготвени проекти, които могат да го решават. Ако имаме финансовата възможност да ги реализираме сега, няма управленска логика да чакаме още десет или петнайсет години, за да съберем необходимите средства бюджет по бюджет“, заяви Терзиев.

По думите му общината променя подхода си към планирането на инвестициите, като първо определя дългосрочните нужди на града, подготвя проектите и след това търси подходящ начин за финансирането им.

„Нереалистично е да се опитваме да вместим развитието на София в рамките на един годишен бюджет. Затова определяме от какво има нужда градът, подготвяме проектите и намираме разумен начин да ги финансираме“, посочи кметът.

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  • Как ще се погасява заемът

Заемите ще бъдат дългосрочни и без обезпечение, като погасяването им ще се извършва чрез бъдещите приходи на Столичната община.

Заместник-кметът по финансите Георги Клисурски заяви, че дори след поемането на новия дълг разходите за обслужване на всички задължения на общината ще останат под 10% при законово допустимо ниво от 15%.

„Дори след поемането на новия дълг разходите за обслужване на всички задължения на Столична община ще останат под 10% при допустими до 15% съгласно Закона за публичните финанси“, заяви Клисурски.

Столичната община посочва, че София запазва кредитен рейтинг „BBB+“ със стабилна перспектива според Standard & Poor's. По данни на общината столицата генерира близо 43% от брутния вътрешен продукт на България.

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  • Кога изтича срокът за офертите

Процедурата е обявена за избор на една финансова институция или синдикат от финансови и кредитни институции. В нея могат да участват местни и чуждестранни институции, които имат необходимия лиценз и право да предоставят кредити или заеми в България.

Крайният срок за подаване на предложения е 15 октомври 2026 г.

Столичната община посочва, че инвестиционното финансиране няма да бъде използвано за текущи разходи, а за инфраструктура и придобиване на активи с дългосрочен живот.

Редактор: Василена Василева
Източник: Столична община; БГНЕС    
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