Свят

Нова ескалация в Ормузкия проток: Иран удари петролен танкер

Василена Василева Василена Василева

18 септември 2026, 08:24
Нова ескалация в Ормузкия проток: Иран удари петролен танкер
Източник: AP/БТА

К орпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че е нанесъл удар по петролен танкер под флага на Того, който се е опитал да премине „нелегално“ през Ормузкия проток. Информацията беше разпространена рано в петък от иранските държавни медии и цитирана от Reuters.

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Според КГИР танкерът „Тренд“ е бил ударен и е спрял движението си, след като на борда му е избухнал пожар.

„Танкерът „Тренд“ под флага на Того се опита нелегално да премине през Ормузкия проток, в резултат на което беше ударен и спря заради възникнал пожар“, съобщи иранската агенция Fars, цитирана от Reuters.

Иранските власти не са предоставили допълнителни подробности за товара на кораба, точната му позиция или състоянието на екипажа.

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  • Нов инцидент в ключовия морски маршрут

По-рано в четвъртък Британската служба за морски търговски операции (UKMTO) съобщи за нов инцидент с плавателен съд в района на Ормузкия проток. По първоначални данни няма пострадали сред членовете на екипажа.

Към момента не е ясно дали съобщеният от UKMTO инцидент е именно този с танкера „Тренд“.

Ормузкият проток остава един от най-чувствителните морски маршрути в света. През него обичайно преминава значителна част от световните доставки на петрол и газ, а продължаващият конфликт в региона доведе до рязко намаляване на корабоплаването.

По предварителни данни на системата за проследяване на корабите Kpler в четвъртък през протока са преминали само четири товарни кораба. Това е спад спрямо шестте плавателни съда ден по-рано и значително под средната стойност от около 16 кораба дневно за предходните 10 дни.

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Съобщението за танкера „Тренд“ идва на фона на поредица от инциденти с търговски кораби в района през последните месеци.

Иранските власти многократно са предупреждавали корабите, преминаващи през протока, за ограниченията, които Техеран налага върху корабоплаването. В същото време международните морски власти продължават да предупреждават операторите за повишен риск при преминаване през района.

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Намаляването на трафика през Ормуз вече има отражение и върху глобалните енергийни пазари. Reuters съобщи, че прекъсванията на доставките и атаките срещу плавателни съдове са допринесли за повишаване на цените на суровия петрол и за рекордни стойности при някои рафинирани горива.

На 18 септември цената на петрола сорт „Брент“ се движи около 104 долара за барел, докато американският WTI е около 101 долара. Пазарите остават чувствителни към развитието на ситуацията в региона.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Валерия Динкова    
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