Рискът от рак на гърдата се променя с възрастта: Кои периоди са най-важни

Н ови научни изследвания хвърлят светлина върху това как рисковите фактори за рак на гърдата, свързани с начина на живот, се променят с възрастта, като подчертават, че различните етапи от живота на жената носят специфични уязвимости. Тези открития показват, че превантивните мерки трябва да бъдат по-целенасочени, като се фокусират върху конкретни периоди, когато те биха били най-ефективни.

Отдавна е установено, че приблизително един на всеки четири случая на рак на гърдата е предотвратим чрез промени в начина на живот, като поддържане на здравословно тегло, редовна физическа активност и ограничаване на консумацията на алкохол. Последните данни обаче добавят ключов нов елемент – времето. Разбирането кога тези фактори оказват най-голямо влияние може да промени из основи стратегиите за обществено здраве.

Критичният период: 30-те и 40-те години

Изследване, проведено от учени от Imperial College London и The Institute of Cancer Research, London, анализира данни от над 110 000 жени, участващи в проучването Breast Cancer Now Generations Study. Според резултатите, публикувани в Scientific Reports и цитирани от The Independent, периодът между 30-те и 50-те години е ключов за справяне с нарастващия индекс на телесна маса (ИТМ) и консумацията на алкохол.

Професор Марк Гънтър, ръководител на катедрата по епидемиология и превенция на рака в Imperial College London, обяснява, че докато юношеството е важно за насърчаване на физическата активност, ранната и средната зрялост е периодът, в който трябва да се обърне специално внимание на наднорменото тегло и алкохола. „Като идентифицираме кога е най-вероятно да настъпят тези поведенчески промени, откритията могат да помогнат за разработването на по-добре насочени стратегии за обществено здраве“, коментира той.

Парадоксът на теглото в ранна зрялост

В същото време, друго проучване разкрива по-сложна картина по отношение на теглото. Изследователи от The University of Manchester и Manchester University NHS Foundation Trust установяват, че жените с по-висок ИТМ в ранна зрялост (около 20-годишна възраст) може да имат по-нисък риск от развитие на рак на гърдата след менопаузата. Анализът, обхващащ данни от близо 34 000 жени, е публикуван в British Journal of Cancer и отразен от The Independent.

Според данните, за всяко увеличение на ИТМ с пет пункта на 20-годишна възраст, рискът от постменопаузален рак на гърдата намалява с около 15%. Учените смятат, че това се дължи на трайни промени в структурата на гръдната тъкан, които настъпват по време на нейното развитие. По-високият ИТМ в тази възраст е свързан с по-ниска плътност на гърдите по-късно в живота, което е известно, че намалява риска. Този механизъм може да обясни до 59% от наблюдавания ефект.

Поглед напред: Нужда от нюансиран подход

Изследователите и от двете проучвания категорично подчертават, че тези резултати не означават, че напълняването е защитна мярка. Наднорменото тегло в по-късна възраст е доказан и сериозен рисков фактор не само за рак на гърдата, но и за редица други заболявания, включително диабет и сърдечно-съдови проблеми. Според професор Андрю Ренехан, старши автор на манчестърското проучване, откритията по-скоро предлагат по-дълбоко разбиране за това как рисковете се формират през целия живот на жената.

Тези проучвания заедно илюстрират, че превенцията на рака на гърдата изисква по-нюансиран и съобразен с възрастта подход. Разбирането, че „излагането на рискови фактори в ранния живот може да има трайни последици десетилетия по-късно“, променя начина, по който мислим за превантивната медицина и общественото здраве. Вместо универсални съвети, бъдещето е в персонализираните препоръки, съобразени с конкретния етап от живота на човека.