Шокиращо разкритие: Кралица Елизабет предложила да върне титлата на Даяна след смъртта ѝ

Г раф Спенсър описва в своите експлозивни мемоари как кралица Елизабет II е предложила да върне титлата „Нейно Кралско Височество“ на сестра му, която тя спорно загуби при развода си с принц Чарлз.

Графът е бил информиран за извънредното предложение от Робърт Фелоус, личен секретар на кралицата и негов зет, докато са пътували с кралския влак за частното погребение на Даяна в Олторп - имението на семейство Спенсър в Нортхамптъншър.

Пишейки в „Swan Song: Diana, My Sister“, 62-годишният граф казва, че Даяна е била „ужасно наранена“ от „дребнавото и отмъстително“ отнемане на титлата ѝ година по-рано и че въпреки „добронамерения“ жест на кралицата, той е решил да отхвърли тази „утешителна награда“, пише Daily Mail.

„Усещах с цялото си същество какво би била нейната реакция към това посмъртно отличие. Това е много мило от страна на кралицата, разбира се. Но каква е ползата, Робърт? Сега? Имам предвид – Даяна е мъртва“, пише той.

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Разкритието идва на фона на публикуването на първия поразителен откъс от опустошителните мемоари на Чарлз Спенсър. Книгата изпрати шокови вълни през кралското семейство. Взривоопасното твърдение на граф Спенсър, че дни след смъртта на Даяна в автомобилна катастрофа принц Чарлз е казал: „Бъдете сигурни, че ще я забравим доста бързо“, предизвика война на думи.

Описанието на графа за съобщения изблик на Чарлз предизвика необичайно изявление от Двореца, като кралските помощници поставиха под съмнение достоверността на неговия разказ и намекнаха, че скръбта може да „помрачи разума, да засегне преценката и да оцвети спомените“.

Отговорът повтори известната реплика на кралица Елизабет „спомените могат да варират“ към Хари и Меган след интервюто им с Опра Уинфри през 2021 г.

Кралски коментатори заявиха, че твърдостта на тази намеса показва, че кралят е „изключително разярен“ на граф Спенсър. В откъса графът твърди още:

Даяна е казала на баща си, че не може да премине през сватбата с принц Чарлз месец преди събитието, но той ѝ казал, че е „невъзможно да се откаже“;

Ден преди сватбата Чарлз казал на Даяна, че макар да се радва да се ожени за нея, той не е влюбен в нея;

Даяна е била толкова нещастна, че е обмисляла самоубийство и е шофирала „повече от веднъж“ до скалите Бийчи Хед в Източен Съсекс;

Чарлз е звучал „замаяно въодушевен – като победител от лотарията“ малко след смъртта на Даяна.

Обявявайки книгата миналия месец, граф Спенсър заяви, че преди 30-ата годишнина от смъртта на Даяна следващата година е искал да запише собствените си мисли и спомени, „вместо да изпитва дискомфорта отново да чете мненията на другите“.

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Принц Хари е бил наясно с мемоарите на чичо си, но не ги е чел и не е бил информиран за експлозивното им съдържание, въпреки че е отседнал в Олторп това лято.

Даяна загуби титлата си след развода през август 1996 г. и вместо това беше просто Даяна, принцеса на Уелс.

Описвайки предложението на кралицата, направено само часове след като той прочете силното си надгробно слово на погребението на Даяна, граф Спенсър пише: „Когато бяхме изминали няколко мили, Робърт ми кимна да го последвам в спокоен ъгъл на вагона. Току-що получих обаждане от Нейно Величество... и тя би искала да предложи връщането на титлата на Даяна“. Г-н Фелоус почина през 2024 г.

По-късно графът се е чудил дали е бил прав да отхвърли предложението и че „може би Даяна би видяла някакъв смисъл титлата да бъде изсечена върху надгробния ѝ камък“.

Но той заявява, че „не се е съмнявал, че утешителната награда е празна, колкото и добронамерен да е бил жестът на кралицата“, добавяйки: „Титлата никога не трябваше да бъде отнемана приживе, в който случай нямаше да е необходимо да ѝ се предлага след смъртта“.

Мемоарите предоставят за първи път гледната точка на граф Спенсър върху дълбоко нещастния 15-годишен брак на сестра му и любовта на тогавашния принц на Уелс към нейната съперница Камила. Той си спомня, че в деня на великолепната сватба на Даяна през юли 1981 г. я е посетил в Кларънс Хаус, където я намерил „да седи тихо пред огледалото“.

„Едва много по-късно щях да разбера че, както тя е споделила на близък приятел, бъдещият ѝ съпруг ѝ е казал предишния ден, че тя трябва да знае, че той е много щастлив да се ожени за нея, но всъщност не е влюбен в нея“, пише той.

Кралските наблюдатели бяха изумени от изключително необичайната реакция на Двореца спрямо книгата на граф Спенсър. В изявлението, пуснато в сряда вечерта, се казва: „Макар че по правило не коментираме книги, Негово Величество има предвид, че болката от братската скръб може да помрачи разума, да засегне преценката и да оцвети спомените по начини, които другите не разпознават, дори много години след такава загуба“.

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По-късно един от кралските помощници описа разказа на графа пред BBC като „доказуемо невярно твърдение“ за един дълбоко състрадателен човек. Джулиан Пейн, бивш секретар по комуникациите на краля, заяви, че кралят е нареждал на персонала си никога да не критикува Даяна в продължение на години след смъртта ѝ.

Г-н Пейн, който е работил за тогавашния принц Чарлз и херцогинята на Корнуол в продължение на пет години от 2016 г., включително по време на 20-ата годишнина от смъртта на Даяна през 2017 г., каза пред предаването „Today“ на BBC Radio 4: „Той беше абсолютно категоричен, че трябва да почитаме паметта ѝ и по никакъв начин да не я уронваме“.

Дворецът отказа да коментира останалите твърдения на графа.