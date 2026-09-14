Свят

Само за ден: Почти 18 млн. барела петрол са преминали през Ормузкия пролив

Американският енергиен министър Крис Райт уточни, че първоначално обявеният обем от 17 млн. барела е бил занижен

14 септември 2026, 16:33
Големи нефтени/газови тръбопроводи
Големи нефтени/газови тръбопроводи   
Източник: iStock
  • Доставките на петрол през Ормузкия пролив с ескорт от американския флот нарастват и се очаква тенденцията да продължи, според енергийния министър Крис Райт.
  • Реалният пиков дневен обем е бил близо 18 млн. барела, а не обявените по-рано 17 млн. барела, заради неотчетен кораб.
  • Данните показват постепенно увеличаване на потока на петрол през стратегическия пролив под американска военноморска защита.

Седемдневната плъзгаща се средна стойност на доставките на петрол през Ормузкия пролив, осъществявани с ескорт от Военноморските сили на САЩ, нараства и ще продължи да се увеличава, заяви американският министър на енергетиката Крис Райт, цитиран от Ройтерс. 

Той говори на пресконференция във Виена във връзка със заседание на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

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„Тенденцията при тази седемдневна плъзгаща се средна стойност е възходяща и ще остане такава“, заяви Райт.

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Министърът уточни, че обявеният от него на 1 септември пиков обем от 17 милиона барела за един ден всъщност е бил по-висок. 

„Имаше един кораб, който не беше отчетен. Оказа се, че количеството за този ден е било почти точно 18 милиона барела“, посочи той.

Източник: БТА, Бойчо Попов    
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