Само за ден: Почти 18 млн. барела петрол са преминали през Ормузкия пролив

Доставките на петрол през Ормузкия пролив с ескорт от американския флот нарастват и се очаква тенденцията да продължи, според енергийния министър Крис Райт.

Реалният пиков дневен обем е бил близо 18 млн. барела, а не обявените по-рано 17 млн. барела, заради неотчетен кораб.

Данните показват постепенно увеличаване на потока на петрол през стратегическия пролив под американска военноморска защита.

Saudi Arabia’s critical East-West oil pipeline that acts as a workaround for shipments unable to transit the Strait of Hormuz was shut as a precautionary measure following multiple attacks on Thursday, the Ministry of Energy said https://t.co/nOfwFWCLic — Bloomberg (@business) September 11, 2026

Седемдневната плъзгаща се средна стойност на доставките на петрол през Ормузкия пролив, осъществявани с ескорт от Военноморските сили на САЩ, нараства и ще продължи да се увеличава, заяви американският министър на енергетиката Крис Райт, цитиран от Ройтерс.

Той говори на пресконференция във Виена във връзка със заседание на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

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„Тенденцията при тази седемдневна плъзгаща се средна стойност е възходяща и ще остане такава“, заяви Райт.

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Министърът уточни, че обявеният от него на 1 септември пиков обем от 17 милиона барела за един ден всъщност е бил по-висок.

„Имаше един кораб, който не беше отчетен. Оказа се, че количеството за този ден е било почти точно 18 милиона барела“, посочи той.