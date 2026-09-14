Иран постави 77 кораба в черен списък заради нарушения в Ормузкия проток

Иран публикува списък с 77 плавателни съда, обвинени в нарушаване на протоколите за преминаване през Ормузкия проток, като заплашва с глоби, задържане или конфискация.

Техните застрахователи и корабни регистри също са предупредени да не им предоставят услуги, за да не бъдат подложени на ответни мерки.

Трафикът през Ормузкия проток е спаднал до едноцифрен брой кораби дневно, спрямо средно около 14, което засилва опасенията за глобалните енергийни доставки.

Iran blacklists 77 vessels over Strait of Hormuz violations

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Iran’s Persian Gulf Strait Authority has placed 77 vessels on a blacklist for "violating Iranian protocols for the Strait of Hormuz," warning that the ships could face "fines, detention or confiscation" if they… pic.twitter.com/d1hpflZqNn — The Cradle (@TheCradleMedia) September 14, 2026

Иранският орган за управление на морските пътища в Персийския залив, създаден от Ислямската република, за да обработва молбите за преминаване на Ормузкия проток, публикува днес обновен списък със 77 плавателни съда, "нарушили иранските протоколи за преминаване на Ормузкия проток", предаде Ройтерс.

Опасенията за успешното осъществяване на световните доставки на енергия се задълбочиха след последните атаки в протока Баб ел Мандеб и в Ормузкия проток, като възможностите за постигане на мир в Близкия изток изглеждат все по-неясни, отбелязва агенцията.

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Органът предупреди, че плавателните съдове, които са част от новия списък, ще се сблъскат с ограничения за преминаване през протока, които ще включват глоби, задържане или конфискация на имущество, а ако други кораби си сътрудничат с тях, те също ще бъдат внесени в списъка.

"Застрахователните компании, дружествата за взаимно морско застраховане и класификационните организации (корабните регистри) се предупреждават да се въздържат от предоставяне на услуги на тези плавателни съдове, ако искат да избегнат последиците, произтичащи от сътрудничество с тях", информира органът в публикация в социалната мрежа Екс.

Взаимозастрахователните сдружения представляват застрахователни организации, които осигуряват на собствениците и наемателите на кораби застраховка за морска отговорност към трети лица, отбелязва Ройтерс.

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Броят преминаващи кораби през Ормузкия проток на ден спадна до едноцифрени стойности този уикенд, става ясно от предварителни данни от системи за проследяване на корабни маршрути, публикувани днес. Това представлява рязък спад спрямо средното равнище от 14 кораба, които преминаваха през протока в рамките на 10 дни.

Данните изключват кораби, които е възможно да са пресекли протока с изключени транспондери за автоматична идентификация, за да избегнат засичане.