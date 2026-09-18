Сигнал за бомба в Съдебната палата в Кърджали, евакуираха сградата

С лужителите и присъстващите в Съдебната палата в Кърджали са евакуирани тази сутрин заради сигнал за поставено взривно устройство. Заседанията в сградата са отложени за по-късен час, съобщиха от пресцентъра на Окръжния съд в Кърджали.

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Сред отложените заседания е и насроченото за днес дело за катастрофата, при която загина дете. Един от подсъдимите по него е Лютви Местан.

От Областната дирекция на МВР в Кърджали съобщиха, че сигналите са два.

Единият е подаден на телефон 112, а вторият е получен на телефон в сградата на съда. При двете обаждания е съобщено, че в Съдебната палата е поставено взривно устройство.

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В сградата се помещават Районният и Окръжният съд в Кърджали.

На място е изпратен полицейски екип, който извършва проверка и претърсване на сградата. Към момента няма данни за открито взривно устройство.

Заседанията ще бъдат възобновени след приключване на проверката и преценка от компетентните органи.