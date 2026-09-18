Свят

„Поръчкова атака“ или неудобен разказ: Какво включва документалният филм за Мъск

Именно съдържанието на съобщенията, свързани с президентските избори в САЩ през 2024 г., е сред посочените основания за правните заплахи срещу филма.

18 септември 2026, 11:23
Илон Мъск в Давос
Илон Мъск в Давос   
Източник: БТА/AP
  • Universal продължава да планира международното разпространение на документалния филм „Musk“ на Алекс Гибни, въпреки правните заплахи от Илон Мъск; дата извън Северна Америка все още няма.
  • Филмът ще излезе по кината в Северна Америка на 9 октомври, а по HBO е планиран за първото тримесечие на 2027 г.; премиерата му вече се състоя на фестивала във Венеция.
  • Адвокатът на Мъск Алекс Спиро заплаши със съд за клевета, основно заради показани текстови съобщения между Мъск и Ашли Сейнт Клер, докато Мъск публично определи филма като „поръчкова атака“.

Universal продължава да планира международното разпространение на документалния филм на Алекс Гибни за Мъск въпреки правните заплахи на милиардера.

Противно на информация, публикувана наскоро, Universal продължава по план с международното разпространение на документалния филм на Алекс Гибни за Илон Мъск „Musk“, съобщиха пред Variety източници, запознати с проекта.

Все още не е определена дата за премиерата на филма извън Северна Америка, но това не е необичайно за продукция като „Musk“, почти четиричасов документален филм, който ще бъде пуснат по кината в Северна Америка на 9 октомври от независимата дистрибуторска компания Bleecker Street.

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Въпреки неотдавнашните правни заплахи от страна на Мъск заради съдържанието на документалния филм, Universal винаги е имала желание да го разпространи международно, допълват източниците. „Musk“ ще бъде излъчен по HBO през първото тримесечие на 2027 г.

След премиерата на документалния филм на кинофестивала във Венеция технологичният магнат започна да публикува коментари в X, като го нарече „поръчкова атака“, макар че не стана ясно дали е гледал филма.

Мъск заяви, че Гибни е „просто съставил списък с хора, които или имат лични сметки за уреждане, или дори не ме познават, но въпреки това имат лични сметки за уреждане“.

Сред интервюираните във филма на Гибни е Ашли Сейнт Клер, инфлуенсърка, подкрепяща движението MAGA, която има дете от Мъск. В документалния филм е показана и размяна на текстови съобщения между двамата, свързана с президентските избори в САЩ през 2024 г.

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Адвокатът на Мъск Алекс Спиро заплаши, че ще заведе дело за клевета преди премиерата на филма през октомври, като посочи като основание текстовите съобщения между Мъск и Сейнт Клер.

Кинокритикът на Variety Оуен Глайберман написа в рецензията си за „Musk“ от Венеция: „Когато започнете да събирате на едно място скандалите около Мъск, заобикалянето на правила и небрежното управление, виждате, че той е създател на миражи, който обещава повече, отколкото изпълнява… Мъск, както ясно показва документалният филм, е истински, макар и несъвършен технократски визионер, месиански настроен опортюнист и донякъде ексцентрик.“

Universal и Гибни не са коментирали информацията.

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илон мъск
илон мъск
илон мъск
Източник: Variety    
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