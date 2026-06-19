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Ормузкият проток се съживява: Корабите се завръщат в най-важния петролен коридор

През водния път преминава близо една пета от световния износ на суров петрол

19 юни 2026, 09:36
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Г олеми корабни компании започнаха да възобновяват преминаването на плавателни съдове през Ормузкия проток след подписването на временното споразумение между Съединените щати и Иран за прекратяване на войната, съобщи в четвъртък компанията за морски анализи Lloyd’s List Intelligence.

По време на брифинг за медиите главният редактор на Lloyd’s List Ричард Мийд заяви, че за първи път от 110 дни насам кораби, собственост на големи международни компании, преминават през протока, след като на практика бяха блокирани там от февруари, предава Associated Press.

Ормузкият проток е жизненоважен морски коридор за световните доставки на петрол и природен газ. Преди началото на войната през този морски път край бреговете на Иран преминаваше около една пета от световния износ на суров петрол. Затварянето му по време на конфликта предизвика безпрецедентна енергийна криза.

От Lloyd’s List не уточниха колко кораба са преминали или преминават през протока към четвъртък. Компанията съобщи, че танкери, управлявани от големите корабни оператори Grimaldi Group, Cosco, Knutsen и NYK, вече са преминали през водния път. Според Lloyd’s List два санкционирани танкера за суров петрол, собственост на Националната иранска танкерна компания и плаващи под ирански флаг, също са навлезли в протока.

Междувременно вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс заяви в четвъртък, че Военноморските сили на САЩ са прекратили блокадата на протока, за да позволят на част от корабите да достигат до ирански пристанища.

Италианският външен министър Антонио Таяни написа в социалната мрежа X, че италиански търговски кораб, собственост на Grimaldi Group, е бил сред първите плавателни съдове, преминали през протока след подписването на споразумението.

Компанията за морски данни и проследяване на кораби Kpler съобщи, че е регистрирала шест потвърдени преминавания през Ормузкия проток в сряда и още 11 в четвъртък.

Филип Белчър, директор по морските въпроси в Intertanko, международна асоциация на независимите собственици на танкери, заяви, че основният централен маршрут през Ормузкия проток все още е затворен и по него има приблизително 80 мини, които трябва да бъдат обезвредени.

Въпреки това корабите вече преминават по по-малкия северен маршрут, който минава през ирански териториални води, както и по южния маршрут, преминаващ през водите на Оман.

„Изглежда, че тези два маршрута вече са напълно отворени“, каза Белчър.

По думите му обаче ще са необходими седмици или дори месеци, за да бъде протокът напълно отворен за корабоплаване, а двата алтернативни маршрута не могат да поемат същия обем трафик като централния проход през Ормузкия проток.

„Това е като магистрала, при която средното платно е затворено и движението се извършва по аварийната лента“, обясни Белчър. „В момента тя се използва като основен маршрут. Трябва отново да отворим магистралата.“

Според оценка на Lloyd’s List около 550 търговски кораба трябва да се подготвят да напуснат Персийския залив. Сред тях са 160 петролни танкера, 200 кораба за насипни товари, 60 контейнеровоза и 10 кораба за превоз на автомобили.

  • Дори и със споразумение за повторно отваряне на Ормузкия проток, може да отнеме седмици или месеци, за да може петролът да започне да тече напълно

Въпреки че цените на петрола спаднаха в понеделник, остават много въпроси кога и по какъв начин енергийните доставки ще започнат отново да преминават през най-важната артерия за транспортиране на енергийни ресурси в света.

Преди войната през Ормузкия проток преминаваше една пета от световния суров петрол. Сега обаче ще е необходимо време стотици кораби, блокирани в Персийския залив, да напуснат района през тесния морски проход. Освен това производителите на петрол от страните в Залива, които намалиха добива си по време на конфликта, ще трябва да възстановят производството и износа.

Анализатори предупреждават, че капитаните на кораби вероятно ще действат предпазливо, докато се убедят, че преминаването е безопасно и че рискът от нападения от страна на Иран действително е намалял.

В крайна сметка цените на петрола, инфлацията и енергийните потоци няма да се върнат незабавно към нивата отпреди войната, поне не в рамките на седмици, а вероятно и месеци. И това при условие, че споразумението, което трябва да бъде подписано в петък, се окаже устойчиво. Към момента подробностите по него все още не са публикувани.

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Ще е необходимо време танкерите да навлязат в района, да бъдат натоварени и да извършат пътуването до азиатските държави, основните купувачи на петрол от Саудитска Арабия, Ирак, Бахрейн, Обединените арабски емирства, Кувейт и Оман.

Едно пътуване до Япония и обратно например може да отнеме между 45 и 50 дни.

Капитаните, застрахователите и корабособствениците също може да не бързат с възобновяването на преминаването заради нестабилната обстановка.

„От оперативна гледна точка секторът не бърза да се върне към нормалния режим“, пише главният редактор на компанията за анализ и данни в корабоплаването Lloyd’s List Ричард Мийд. Той отбелязва, че мнозина предупреждават, че разминирането и възстановяването на международно признатите корабоплавателни коридори са задължителни условия за безопасно плаване.

Корабите постепенно започват да напускат района чрез контролиран от Иран коридор в северната част на протока, докато други са преминавали през южен маршрут по крайбрежието на Оман с изключени светлини и системи за позициониране под ръководството на американските сили.

По време на войната Иран заплашваше да атакува кораби, използващи международно установените транзитни маршрути в централната част на протока, които разделят входящия и изходящия трафик.

Ръководителят на отдела за енергийни анализи за Близкия изток и ОПЕК+ в Kpler Амена Бакр изчислява, че разминирането може да отнеме шест месеца, движението на корабите навън и последващото им връщане за нови товари между два и три месеца, а възстановяването на добива до нивата отпреди войната в някои страни още около три месеца.

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Иран настоява да има право да събира такси от корабите, преминаващи през протока, като в някои случаи вече е изисквал плащания, за да разреши напускането на плавателни съдове.

Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа Truth Social, че споразумението предвижда „безплатно отваряне“ на протока.

„Периодът между обявяването и подписването на споразумението дава възможност и на двете страни да правят противоречиви изявления относно договореното, особено по въпроса до каква степен Иран ще контролира трафика и ще изисква такси“, заяви Торбьорн Солтведт, водещ анализатор за Близкия изток в компанията за рисков анализ Verisk Maplecroft.

Плащането на подобни такси би поставило корабособствениците в сложна ситуация, тъй като Съединените щати и Европейският съюз определят Корпуса на гвардейците на Ислямската революция като терористична организация, а американското Министерство на финансите е наложило санкции на структурата, която Иран е посочил за събиране на тези плащания.

Освен ако санкциите не бъдат променени, подобни плащания биха изложили корабните компании и банките на риск от санкции.

Юридически експерти посочват, че предоставянето на Иран на контрол върху преминаването би нарушило международното право за свободата на корабоплаването, залегнало в Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, която задължава държавите да осигуряват мирно преминаване през териториалните си води.

Водите на Ормузкия проток се поделят между Иран на север и Оман на юг.

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  • И производителите на петрол се нуждаят от време

Някои производители в Близкия изток временно спряха добива на петрол, след като капацитетът им за съхранение се изчерпа. Възстановяването на подобни операции често е бавен процес.

Държави като Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, които успяха да изнасят част от продукцията си чрез алтернативни тръбопроводи и маршрути извън Ормузкия проток, вероятно ще бъдат сред първите, които ще възобновят пълния си добив, смята Алън Гелдър, старши вицепрезидент по рафиниране, химикали и петролни пазари в аналитичната компания Wood Mackenzie.

„Страни като Ирак могат да срещнат значително повече трудности, защото са били принудени да намалят добива в много по-голяма степен, а находищата им са по-сложни. Възможно е да отнеме около година, преди да се върнат към предишните нива“, казва той.

Главният икономист на Rystad Energy Клаудио Галимберти отбелязва в писмен коментар, че „настроенията очевидно са се подобрили. Но настроенията не са равнозначни на реални доставки“.

„Ще е необходимо време производството да бъде увеличено, логистичните вериги да се нормализират и рисковата премия, заложена в цените на суровия петрол, да изчезне“, допълва той.

Според Даниел Щерноф, старши сътрудник в Центъра за глобална енергийна политика към Колумбийския университет, държавите няма да възстановят производството си напълно, докато не се уверят, че протокът ще остане отворен трайно и че примирието ще продължи повече от 30 или 60 дни.

Икономистите от Capital Economics изчисляват, че енергийните потоци ще достигнат около 80 процента от нивата отпреди войната до септември.

  • Инфлацията няма да спадне веднага

Дори ако споразумението доведе до незабавно отваряне на Ормузкия проток, това няма автоматично да понижи инфлацията, предупреждават икономисти.

„Очаква се инфлацията да остане над целевите нива в повечето големи икономики през тази година и през първата половина на следващата, въпреки че икономическият растеж остава сравнително слаб“, заяви главният икономист на Capital Economics Нийл Шиъринг.

Ръководителят на германската централна банка Бундесбанк Йоахим Нагел предупреди в реч в понеделник, че инфлацията дори може да се повиши, когато изтекат временните правителствени мерки за смекчаване на енергийния шок.

Сред тях е временното намаляване на данъците върху горивата в Германия със 17 евроцента на литър, което е в сила до 30 юни.

„Ще са необходими месеци, за да се върнат доставките на петрол към нормалните си нива“, подчерта Нагел.

Източник: Associated Press    
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