ЕК предложи забрана на социалните мрежи за деца под 13-годишна възраст

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Е вропейската комисия представи подробности за планираните ограничения за използването на социалните мрежи от деца, както и за други онлайн услуги, сред които чатботове и гейминг платформи. Целта е да се повиши безопасността на непълнолетните в интернет, предаде ДПА.

„Технологии, които изобщо не са били създавани с мисълта за тяхното благополучие“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Предложението предвижда онлайн платформите да трябва да докажат, че са проектирани по начин, който гарантира по-висока степен на безопасност за непълнолетните. Фон дер Лайен представи плановете пред Европейския парламент в Страсбург.

Какви са ограниченията за социалните мрежи

Според предложението децата ще могат да използват социални мрежи от 13-годишна възраст с родителски надзор.

Създаването на личен акаунт обаче ще бъде възможно едва след навършване на 15 години.

Новите правила ще обхващат и други онлайн услуги, които имат функции, характерни за социалните мрежи.

Сред тях са платформи за споделяне на видеосъдържание, онлайн видеоигри, чатботове и т.нар. „приятели“ с изкуствен интелект.

Забрана на безкрайното скролване и някои известия

Предложените защитни мерки включват ограничения за функции, които могат да насърчават прекомерното използване на платформите.

Сред тях са забрана на пристрастяващи функции и препоръчващи емисии, базирани на профилиране, които могат да насочват непълнолетните към все повече вредно съдържание.

Планът предвижда още ограничения върху безкрайното скролване без естествени точки за спиране, механики с награди, както и известия по време на часовете за сън.

Предвиждат се и мерки срещу нежелан контакт между деца и непознати.

Специални правила за чатботовете с изкуствен интелект

Отделно внимание е отделено на чатботовете с изкуствен интелект, създадени да предоставят емоционална подкрепа.

Те ще трябва да разполагат със защитни механизми, които да предотвратяват развитието на емоционална зависимост на децата от технологията.

Мерките трябва също да ограничат риска от вредни взаимодействия между непълнолетни и чатботове.

Предложенията са част от усилията на Европейската комисия за въвеждане на по-строги правила за онлайн услугите, които се използват от деца и младежи.