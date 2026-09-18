За първи път от началото на войната: Русия гласува за нов парламент

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В Русия започнаха парламентарните избори, които ще продължат три дни - от 18 до 20 септември. Първите избирателни секции отвориха в Далечния изток, включително в Камчатка и Чукотка, заради часовата разлика. В страната има 11 часови зони.

Как Кремъл ликвидира опозицията: Всичко за ключовите парламентарни избори в Русия

Russia’s parliamentary election features the Kremlin's main party, United Russia, and nine others that all support President Vladimir Putin’s policies. The only party that dared to oppose the war in Ukraine has been barred from the ballot.



Read more: https://t.co/8uKn5Ei566 — ABC News (@ABC) September 17, 2026

Руснаците избират 450 депутати в Държавната дума - долната камара на парламента, с петгодишен мандат. Половината от местата се разпределят чрез партийни листи, а останалите 225 депутати се избират в едномандатни райони.

Паралелно с парламентарния вот се провеждат избори за регионални законодателни органи и губернатори. Вотът се провежда в условията на продължаващата война в Украйна и засилен контрол върху политическата система.

Изборите в Русия ще са тест за подкрепата за войната според Путин

Първият парламентарен вот след началото на войната

Това са първите избори за Държавната дума, откакто Русия започна пълномащабната си война срещу Украйна през февруари 2022 г.

Партията „Единна Русия“, подкрепяна от президента Владимир Путин, в момента разполага с мнозинство в Държавната дума. Според предварителни проучвания и оценки на анализатори партията се очаква да запази водещата си позиция.

В последния парламент „Единна Русия“ разполагаше с 310 от 450 места, а за запазване на квалифицираното мнозинство са необходими най-малко 300 мандата.

Сред останалите основни партии, които участват в изборите, са Комунистическата партия, Либерално-демократическата партия на Русия (ЛДПР), „Справедлива Русия – За истината“ и „Нови хора“. Според анализи техните позиции по ключови въпроси, включително войната в Украйна, в значителна степен са близки до политиката на Кремъл.

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„Яблоко“ беше отстранена от изборите

Една от основните теми около изборите е участието на партия „Яблоко“, която открито се противопоставя на войната в Украйна.

Първоначално Централната избирателна комисия е регистрирала партийния списък на формацията. Впоследствие Върховният съд на Русия я отстранява от партийното гласуване за Държавната дума. Сред посочените от съда основания са нарушения, свързани с финансиране от чужбина, предизборни материали и използването на платформи, ограничени от руските власти. От „Яблоко“ отричат нарушенията.

Редица кандидати на партията в едномандатни райони също са били отстранени от надпреварата чрез съдебни решения.

Според „Ройтерс“ отстраняването на „Яблоко“ означава, че единствената регистрирана партия, която се противопоставя на войната в Украйна, не участва с национална партийна листа в изборите за Държавната дума.

Вот и в окупирани украински територии

Изборите се провеждат и в Крим, който Русия анексира през 2014 г., както и в части от Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, които Москва твърди, че е анексирала. Украйна и международната общност не признават тези териториални претенции.

На някои места гласуването е започнало по-рано заради съображения за сигурност.

Освен традиционното гласуване властите предлагат и електронно гласуване в 33 региона. Провеждането на вота в продължение на три дни и използването на електронна система са сред факторите, които предизвикват допълнителни спорове около изборния процес.