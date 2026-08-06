Свят

Две експлозии отекнаха в Ормузкия проток, танкер подаде сигнал за инцидент край Оман

Екипажът и плавателният съд не са пострадали, няма данни за замърсяване, но напрежението в един от най-важните морски маршрути в света остава високо

Василена Василева Василена Василева

6 август 2026, 07:12
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С игнал за две експлозии в близост до танкер, преминаващ през Ормузкия проток край бреговете на Оман, е подаден до Службата за морски търговски операции на Великобритания (UKMTO), съобщи "Ройтерс".

Напрежение край Ормузкия проток: Снаряд порази танкер, корабът остана без управление

По информация на британската служба инцидентът е станал на около 9 морски мили югоизточно от оманския град Кумзар – район, който се намира в непосредствена близост до един от най-натоварените морски коридори в света.

От UKMTO уточняват, че плавателният съд и неговият екипаж са в безопасност. Към момента няма информация за пострадали хора, щети по танкера или замърсяване на околната среда.

Не се съобщава и какъв е произходът на експлозиите. Британската служба следи ситуацията и препоръчва на корабите в района да проявяват повишено внимание.

Напрежението в Ормузкия проток ескалира

  • Един от най-важните морски маршрути в света

Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море. През него ежедневно преминава значителна част от световния износ на суров петрол и втечнен природен газ, което го превръща в стратегически морски коридор за глобалната енергийна търговия.

Дори отделни инциденти в района често предизвикват тревога на международните пазари, тъй като могат да окажат влияние върху корабоплаването, доставките на енергийни суровини и цените на петрола.

Петролен танкер пламна след мистериозен удар край Оман

  • Напрежението в региона остава високо

През последните месеци районът на Ормузкия проток и Оманския залив нееднократно се оказва във фокуса на международното внимание заради засиленото военно присъствие и поредица от инциденти с търговски кораби.

Кораб е ударен от неизвестен снаряд в Ормузкия проток

След ескалацията на напрежението между Иран, Израел и Съединените щати през тази година редица корабни компании въведоха допълнителни мерки за сигурност, а международните морски служби продължават да предупреждават плавателните съдове да бъдат особено бдителни при преминаване през района.

Засега няма информация експлозиите край Кумзар да са свързани с конкретна военна или терористична дейност, като разследването на случая продължава.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Атанаси Петров    
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