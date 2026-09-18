Костадинов: Това е кражба от държавния бюджет

"Това за мен е кражба от държавния бюджет и е изваждане на пари от джобовете на хората, за да им бъдат връчени обратно като помощ, което е на практика кражба". Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на парламента по повод предложените мерки от правителството за намаляване на цените на горивата.

Aкцизът на пропан-бутана пада, държавата отпуска над 300 млн. евро за мерки заради скъпите горива

По думите му това е "абсурдна мярка" и единственото решение е намаляване на ДДС на горивата.

"Така няма да има нужда от питане на Европейската комисия, с която се оправдава премиерът Румен Радев", посочи Костадинов.

"Ако направите анализ на земеделския сектор, ще видите, че над 90% от субсидиите отиват в 800 юридически и физически лица, свързани едни с други, които не са милионери, а милиардери", обясни той.

Той коментира, че предложението за акциза на пропан-брутан е лъжа. "Тепърва ще направим анализ, но ако става въпрос за намаляване с 44 евроцента, това означава, че субсидията е 30% върху един литър, което няма как да стане. На практика това елиминира акциза, а те това не го пишат", каза Костадинов.

Костадин Костадинов отбеляза, че предлагат проект за поправка на Конституцията, касаещ вписването на допълнителна алинея в чл. 6 на още две книжовни норми на българския език - "македонската книжовна норма и банатската книжовна норма". Днес поправката ще бъде изпратена до парламентарните групи, без ДПС със запитване дали биха я подкрепили, добави той.

"Нямаме регламентиран статут на българската азбука, а такъв ние предлагаме в Закона за българския език", обясни лидерът на "Възраждане". Той посочи, че на сградите на български официални институции пише на английски език и добави, че българската азбука се превръща в екзотика в собствената ни държава.