Свят

Нова вълна от удари в Украйна: Пламъци и разрушения в няколко града

Областният управител на Житомирска област съобщи, че руски сили са атакували индустриален парк близо до града

18 септември 2026, 09:18
Война в Украйна
Война в Украйна   
Източник: БТА
  • Руските сили са нанесли удари по украински градове и обекти, включително индустриален парк край Коростен, при който е загинал един човек; има ранени и при атаки в Киев и Днипро.
  • В Запорожие руски удар е предизвикал голям пожар на пазар, като засега няма данни за жертви; атаките вече все по-често се извършват и през деня.
  • Москва съобщи за 29 свалени украински дрона, насочени към столицата, а според подкрепяния от Русия представител Денис Пушилин украински удар по камион е убил трима души и е ранил десет в окупираната част на Донецка област.

Руските сили продължиха поредицата атаки срещу украински градове вчера, включително с удари срещу индустриален парк, западно от Киев, при които беше убит един човек, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Руската армия преди извършваше повечето си атаки през нощта, но през последните седмици започна да атакува и през деня.

Областният управител на Житомирска област Виталий Бунченко заяви, че е нанесен удар срещу индустриален парк, близо до град Коростен.

Масирани руски атаки по Запорожие, Днепър и Черкаси, има загинал и ранени

В украинската столица няколко пъти беше обявена въздушна тревога през деня, а кметът Виталий Кличко заяви, че един от ударите е поразил нежилищна сграда, при което е бил ранен един човек.

В югоизточния град Запорожие регионалният областен управител Иван Федоров каза, че руските сили са атакували пазар, вследствие на което е пламнал огън.

Снимки, разпространени в социалните мрежи показват как пожарът превръща района в овъглени руини. Няма данни за жертви.

12 убити и 65 ранени при руски атаки в Украйна през изминалото денонощие

Руските атаки са предизвикали пожар и в югоизточния град Днипро, където са ранени двама души.

Кметът на Москва Сергей Собянин също публикува няколко изявления, в които посочи, че общо 29 украински дрона, насочени към руската столица, са били свалени през деня.

Ръководителят на контролираната от Русия част на източната украинска Донецка област Денис Пушилин каза, че при украински удар с дрон срещу камион са убити трима души, а десет са били ранени при стрелба или експлозии.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
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