България

Задържаха крадеца, влязъл в апартамент в центъра на София

След ареста мъжът отвел полицаите до място, което използвал като скривалище

Василена Василева Василена Василева

18 септември 2026, 07:48
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З адържан е 27-годишният мъж, който влезе в апартамент в центъра на София и открадна пари, банкови карти и ключ от автомобил. Кадри от проникването бяха излъчени в четвъртък в рубриката „Дръжте крадеца!“ на „Здравей, България“.

Крадец влезе в апартамент в центъра на София и заключи семейството вътре

Мъжът е установен и задържан в рамките на 24 часа след излъчването на видеото. При него са открити част от вещите, за които е подаден сигнал за кражба.

„За 24 часа разбрахме кой е извършителят на кражбата в жилището. След като колегите разбраха неговата самоличност, веднага започнаха да го търсят. Беше заловен на улицата, не се криеше, дори беше облечен със същите дрехи, които се виждат и от излъчените кадри“, посочи началникът на 5 РУ-СДВР Стефан Тотев.

  • Открили скривалище

След задържането мъжът отвел полицаите до място, което използвал като скривалище. Там са открити вещи, за които има данни, че са свързани с предишни негови престъпления, сред които и лаптоп.

„Интересното е, че след като го задържахме, започнахме да разговаряме с човека. Той ни отведе в своеобразно скривалище. Там намерихме вещи, които са предмет на престъпление от предишните му прояви“, обясни Тотев.

По думите му скривалището се намирало зад дърво, в обособена ниша, прикрита от храсти.

Не всички вещи, откраднати от апартамента, са открити.

По случая няма данни мъжът да е действал с други хора.

  • Повдигнато му е обвинение

27-годишният мъж е криминално проявен. Според полицията той има регистрации за кражби и за отвличане на автомобил.

Той е привлечен към наказателна отговорност и е задържан за срок до 72 часа.

От Софийската районна прокуратура са съобщили пред NOVA, че ще поискат от съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.

Разследването по случая продължава.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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