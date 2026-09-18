Свят

Междинният вот в САЩ: Битката за контрола над Конгреса започна

На 3 ноември ще бъдат избрани новата Камара на представителите и част от Сената, които в момента са под контрола на републиканците

18 септември 2026, 09:11
Изборна секция в Милуоки
Изборна секция в Милуоки   
Източник: БТА
  • Предсрочното лично гласуване за междинните избори в САЩ започва във Вирджиния, а вотът на 3 ноември ще определи контрола върху Камарата на представителите и част от Сената.
  • Кампанията е доминирана от теми като разходите за живот, цените на горивата и храните, войната в Иран, ИИ и имиграцията, на фона на необичайно мащабно преначертаване на изборните райони.
  • Върховният съд отхвърли опит на администрацията на Доналд Тръмп да въведе нови ограничения за гласуването по пощата; изборните власти заявяват, че системата е надеждна и сигурна.

Предсрочното гласуване на място за междинните избори в САЩ започва днес във Вирджиния, с което започват последните шест седмици до вота на 3 ноември, който ще определи контрола върху Конгреса, предаде Асошиейтед Прес.

В няколко други щата, сред които Айдахо, Минесота и Южна Дакота, избирателите вече могат да гласуват предсрочно, като лично подадат бюлетина си в изборна служба или център за гласуване.

Междинните избори в САЩ – референдум за Тръмп

На изборите ще бъдат определени новият състав на Камарата на представителите и част от Сената, като в момента и двете камари са под контрола на републиканците. В повечето щати ще се гласува и за губернатори и местни законодателни събрания. Ако демократите си върнат контрола върху Конгреса, това би променило политическата обстановка през последните две години от мандата на президента Доналд Тръмп, включително чрез засилен парламентарен контрол върху неговата администрация.

Кампанията протича на фона на безпокойство сред много американци за поскъпването на живота, цените на горивата и храните, продължаващата война в Иран, бързото развитие на изкуствения интелект и имиграционната политика на администрацията на Тръмп.

Изборите са предшествани и от необичайно мащабно преначертаване на границите на избирателни райони за Камарата на представителите в средата на десетилетието. Процесът започна, след като Тръмп призова контролирания от републиканците законодателен орган в Тексас да промени картата на районите в полза на партията, а впоследствие подобни действия предприеха и други щати. Според цитирани от АП изследвания около един на всеки десет американци тази година живее в различен конгресен район в сравнение с изборите през 2024 г.

Какъв е зaлoгът на изборите в САЩ тази година

Междувременно Тръмп продължава да настоява за промени в начина на провеждане на изборите и за проверки на избирателните списъци за лица без американско гражданство. Тази седмица Върховният съд отхвърли опита на администрацията му да въведе нови ограничения върху гласуването по пощата. Изследванията досега показват, че участието на неграждани в американски избори е изключително рядко.

Изборните власти заявяват, че са подготвени за вота и че системата е надеждна и сигурна. Правозащитни организации насърчават избирателите, които възнамеряват да гласуват по пощата, да изпращат бюлетините си достатъчно рано заради опасения от възможни забавяния при доставките.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
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