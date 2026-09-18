Франческо Тоти влиза в баскетбола: Стана съветник в новия проект Максима Рома

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Легендата на италианския футбол Франческо Тоти се впуска в ново предизвикателство в любимия си град. Емблематичната фигура на Рома официално се присъединява към Максима Рома - новия баскетболен клуб в столицата, който ще се състезава в италианската Серия А, след като откупи спортния лиценз на Бреша.

Бившият капитан на „джалоросите“ ще влезе в ролята на специален съветник, отговарящ основно за развитието на фенската база, популяризирането на клуба и социалните инициативи. Според La Gazzetta dello Sport Тоти е подписал 3-годишен договор със заплата, надхвърляща 1 милион евро на сезон.

Иконата на италианския футбол възнамерява да участва активно в изграждането на амбициозния проект, който цели да върне баскетбола на най-високо ниво в Рим. Присъствието му незабавно дава съвсем различно измерение на клуба.

Любопитен факт е, че в проекта като инвеститор е замесен и Чиро Имобиле - друга емблематична фигура за римския футбол, но дълбоко свързана с градския съперник Лацио.