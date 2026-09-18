Снимката, която взриви Вашингтон: Подготвя ли Тръмп събарянето на Центъра „Кенеди“

Д окато президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля бъдещето на Центъра „Кенеди“ на фона на ескалираща правна битка относно опитите му да постави името си върху сградата, новопоявили се фотографии изглежда показват как той преглежда документ, съдържащ частично видимите думи „Kennedy Center Dem...“ („Център „Кенеди“ Ра...“).

На приближени изображения, заснети през прозорците на президентския самолет Air Force One на 16 септември, Тръмп разглежда голямо презентационно табло, на което се вижда изображение на центъра за сценични изкуства заедно с частично видим текст, гласящ „Kennedy Center Dem...“. Друга снимка разкрива още букви, изписващи „demolis...“ („разруш...“).

President Trump was photographed looking over a placard that appeared to include the words "Kennedy Center DEMOLISHED" over what appeared to be an image of a demolition.



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Фотографиите се появиха само ден след като Тръмп заплаши да спре плановете за обновяване на сградата, ако съдът в крайна сметка блокира опитите за публично признаване на ролята му в нейната планирана реконструкция.

Списание Newsweek се свърза по имейл с Центъра „Кенеди“ и с Белия дом. Нито една от двете страни не е потвърдила публично планове за събаряне, но изображенията добавят ново измерение към и без това оспорваната битка за бъдещето на институцията.

Съдийско решение изисква 30-дневно предизвестие за големи промени по Центъра „Кенеди“

Окръжният съдия на САЩ Кристофър Купър в четвъртък поясни, че Центърът „Кенеди“ не може да бъде разрушаван или подлаган на големи физически промени без предварително известие, като разпореди на институцията да предостави поне 30-дневно предизвестие, преди да предприеме каквито и да е значителни промени по сградата.

Това решение дойде, след като центърът неочаквано затвори врати за обществеността в сряда, и на фона на опасения, изразени от представителката на Демократическата партия Джойс Бийти от Охайо, че близкият до Тръмп борд на директорите може да предприеме стъпки към трайното му затваряне. Бийти е член по право на борда на настоятелите на центъра и оглави правното оспорване срещу действията на назначения от Тръмп борд.

Судия Купър отказа искането на Бийти за извънредно изслушване, но заяви, че решението му има за цел да направи „кристално ясно“, че предишната му заповед забранява разрушаването на Центъра „Кенеди“ и че всякакви съществени промени ще изискват предварително уведомяване на съда и засегнатите страни.

Как се разви сагата с Центъра „Кенеди“

Тръмп пое контрола върху ръководството на Центъра „Кенеди“, след като се върна на поста си през 2025 г., заменяйки членове на борда със свои съюзници и в крайна сметка ставайки негов председател. Промяната предизвика отзвук сред видни творци, включително Иса Рей, Шонда Раймс, Бен Фолдс и Рене Флеминг, които прекъснаха връзките си с институцията поради притеснения, че тя се политизира все повече.

По-късно същата година назначеният от Тръмп борд гласува за добавяне на името на Тръмп към сградата, преименувайки я на „Възпоменателен център за сценични изкуства Доналд Дж. Тръмп и Джон Ф. Кенеди“. Това действие предизвика съдебен иск от Бийти, която се аргументира, че Конгресът е определил мястото като мемориал на Кенеди и единствено Конгресът може да променя името му.

През май 2026 г. федерален съдия обяви решението за незаконно, съгласявайки се, че само Конгресът има право да променя името на мемориала.

Оттогава ръководителите на Центъра „Кенеди“ търсят алтернативни начини да отдадат признание на Тръмп чрез плакети, надписи и предложения за наименуване, свързани с набиране на средства и планирани ремонти, докато същевременно предупреждават, че сградата е изправена пред сериозни структурни и финансови предизвикателства.

Междувременно финансовите и конструктивните проблеми станаха част от спора. Съюзниците на Тръмп твърдят, че центърът е в лошо състояние, изправен е пред огромни разходи за поддръжка и може да тръгне към финансов колапс. Те заявиха, че са необходими големи ремонти и че Тръмп може да помогне за набирането на средствата.

След като част от тавана падна вътре в сградата в началото на септември, министърът на търговията Хауърд Лътник и Тръмп посочиха инцидента като доказателство, че центърът е опасен и се нуждае от основна реконструкция.

Trump is holding the Kennedy Center hostage and is threatening to demolish it unless his name is added back to the building. A judge has said no demolition. But will Trump listen? pic.twitter.com/4Zo3Oprdj4 — Gianl1974 (@Gianl1974) September 18, 2026

Затворен ли е Центърът „Кенеди“?

На 15 септември съдия Купър издаде заповед относно опитите за добавяне на името на Тръмп към сградата. „Драмата в Центъра „Кенеди“ продължава. Казано просто, ответниците не могат да инсталират мемориали за президента Тръмп или за когото и да било друг в Центъра „Кенеди“ без благословията на Конгреса“, каза той.

След това Тръмп обяви, че Центърът „Кенеди“ ще затвори незабавно след гласуване на борда за затваряне на обекта за две години. Президентът написа в Truth Social, че бордът е гласувал „почти единодушно“ за затваряне на обекта „от съображения за безопасност“. Той обаче добави, че реставрацията няма да започне, докато съдът не одобри новото предложение за име от страна на борда.

„Затварянето ще се извърши незабавно, но ремонтът и реконструкцията, които представляват много голяма и сложна задача, не могат да започнат, докато Апелативният съд на окръг Колумбия не се произнесе относно одобреното от Борда име. Ако решението е отрицателно, каквото не би трябвало да бъде, и не бъде отменено от Върховния съд на САЩ, реконструкцията и ремонтът на Центъра „Кенеди“ няма да се състоят“, каза Тръмп.

Ще събори ли Тръмп Центъра „Кенеди“?

Въпреки че приближените снимки, направени през прозорците на Air Force One, изглежда показват как президентът чете табло с текст „Kennedy Center Demolis...“, в момента няма доказателства за съществуването на планове за разрушаване на центъра.

През август обаче Министерството на правосъдието подаде молба, в която заплаши с възможно събаряне на арт центъра, пишейки, че без затваряне за ремонт „центърът ще продължи да се руши до състояние на опасна и занемарена конструкция, която ще трябва да бъде премахната“.

Има ли мотокари в Центъра „Кенеди“?

Опасенията нараснаха, след като след решението на съда във вторник строителни работници започнаха да издигат огради около площада пред сградата. На фона на тази засилена активност в района беше забелязан мотокар, който помагаше за блокирането на достъпа до сградата.

Лора Блай, която участва в протести с правозащитната група „Hands Off the Arts“, заяви пред Асошиейтед Прес, че се страхува, че част от сградата или цялата тя може да бъде съборена. „Най-лошият сценарий е деструктивната топка за събаряне“, каза тя, преди да добави: „вижте какво направиха с Източното крило“.