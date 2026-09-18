Свят

ЕС с нова военна помощ за Украйна: Отпуска още 3,3 млрд. евро за ракети и дронове

Урсула фон дер Лайен съобщи за новото финансиране след разговор с Володимир Зеленски

Василена Василева Василена Василева

18 септември 2026, 07:14
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Е вропейският съюз ще отпусне 3,3 млрд. евро на Украйна за закупуване на ракети и дронове. Средствата ще бъдат предоставени в петък, 18 септември, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Reuters.

„Току-що разговарях по телефона с президента Зеленски. Утре ще отпуснем 3,3 млрд. евро за ракети и дронове за Украйна“, написа фон дер Лайен в социалната мрежа X.

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Тя не уточни допълнителни подробности за механизма на финансиране или конкретните доставки, които ще бъдат направени с отпуснатите средства.

Зеленски от своя страна определи разговора като „много продуктивен“. В публикация в Telegram той посочи, че двамата са обсъдили ключови стъпки за укрепване на отбранителната устойчивост на Украйна, включително въпроси, свързани с финансирането.

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Украинският президент обаче не спомена конкретно предстоящото отпускане на 3,3 млрд. евро от ЕС.

Новото финансиране идва на фона на продължаващите руски въздушни атаки срещу Украйна. На 17 септември Русия нанесе удари с ракети и дронове по Киев и други украински градове, като според украинските власти са били ранени повече от 20 души.

Редактор: Василена Василева
Източник: Reuters    
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