Камарата на представителите на САЩ прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия

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К амарата на представителите на САЩ прие мащабен законопроект за санкции и мита, целящ да засили икономическия натиск върху Русия заради войната в Украйна. След гласуването текстът беше изпратен на президента Доналд Тръмп за подписване, почти година и половина след като първоначално беше внесен от покойния сенатор Линдзи Греъм, предаде Reuters.

The US House of Representatives passed a sweeping sanctions and tariff ​bill intended to increase economic pressure on Russia over its invasion of Ukraine, sending the bill to President Trump to sign into law nearly 1-1/2 ‌years after the late Senator Lindsey Graham introduced it… — Reuters (@Reuters) September 17, 2026

Законопроектът, който вече носи името „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026“ в чест на републиканеца от Южна Каролина, беше одобрен от Сената през август с 86 гласа „за“ срещу 11 „против“.

В Камарата мярката получи 262 гласа „за“ срещу 159 „против“. За нея гласуваха 58 демократи, които се присъединиха към мнозинството републиканци, докато седем републиканци се противопоставиха.

Какво предвижда законопроектът

Законодателството е насочено срещу руски представители, финансови институции и ключови сектори от икономиката, включително енергетиката и отбраната. Предвиждат се и мерки срещу т.нар. „сенчест флот“ от танкери, използвани за заобикаляне на действащите санкции.

Една от най-съществените части на законопроекта е свързана с търговските отношения на САЩ с държави, които продължават да купуват руски петрол и газ.

Текстът дава на президента правомощия да налага мита до 100% върху вноса от държави, които са сред най-големите купувачи на руски петрол или природен газ или които улесняват заобикалянето на санкциите. Сред държавите, които могат да попаднат в обхвата на мярката, са Китай и Индия.

Предвидени са изключения за държави, чийто внос на руски природен газ представлява по-малко от 15% от общия руски износ на природен газ и които предприемат значими стъпки за намаляване на зависимостта си от руските енергийни доставки.

Законопроектът включва и допълнителни санкции срещу Иран. Той удължава с пет години действието на законодателството, свързано със санкциите срещу иранския енергиен и оръжеен сектор.

Законопроектът беше обсъждан повече от година

Законодателната инициатива срещна съпротива още след като Линдзи Греъм и десетки други сенатори я внесоха през април 2025 г.

Процесът се проточи повече от година, като законопроектът претърпя промени в хода на преговорите. През юли 2026 г., дни преди внезапната смърт на Греъм на 11 юли, президентът Тръмп даде зелена светлина на лидерите на републиканците в Конгреса да насрочат гласуване по мярката.

След смъртта на Греъм инициативата продължи да се обсъжда в Конгреса. Междувременно в законопроекта беше включено и удължаването на санкциите срещу Иран, което помогна за получаването на подкрепата на Белия дом.

От началото на втория си мандат през януари 2025 г. Тръмп по принцип предпочита да запази значителен контрол върху митата и санкциите - инструменти, които използва като част от външната и търговската си политика. Това е една от причините разширяването на правомощията му да се превърне в основна тема в дебатите около законопроекта.

Защо демократите се противопоставиха

Част от демократите в Камарата на представителите се противопоставиха на законопроекта заради разширяването на президентските правомощия в областта на митата.

Според тях Тръмп вече разполага с необходимите правомощия, за да налага санкции на Русия, но не ги е използвал в пълния им обем. Те изразиха опасения и че новите разпоредби могат да позволят на президента да налага високи мита и срещу съюзници на САЩ.

Демократите посочиха също, че законопроектът предоставя възможности за отказ или освобождаване от определени санкции, включително когато президентът прецени, че конкретна мярка не е в национален интерес.

Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис заяви, че текстът съдържа твърде много вратички, които според него не гарантират прилагането на санкциите срещу Русия, като същевременно разширяват правомощията на президента по отношение на митата.

„Това законодателство ще предостави на Доналд Тръмп може би неограничена власт да налага мита, засягащи американския народ“, каза Джефрис по време на дебатите.

Демократите Грегъри Мийкс, Дон Байър и Ричард Нийл също заявиха, че законопроектът разширява значително правомощията на президента за налагане на мита, без едновременно с това да гарантира задължително въвеждане на санкции срещу Русия.

Притеснения и сред републиканците

Законопроектът не получи единодушна подкрепа и сред републиканците.

Някои представители на партията изразиха опасения относно възможните икономически и политически последици от въвеждането на нови мита. Сред обсъжданите рискове са по-високи потребителски цени и последици за американската икономика.

Темата придобива допълнително значение преди междинните избори през ноември, когато ще бъде избран нов състав на Конгреса.

Въпреки различията законопроектът получи достатъчна двупартийна подкрепа, за да премине през Камарата.

Зеленски подкрепи мярката

Украинският президент Володимир Зеленски активно подкрепи приемането на законопроекта. Той се срещна със законодатели във Вашингтон и призова за приемането на мерките срещу Русия.

Зеленски дори предприе необичайната стъпка да присъства в пленарната зала по време на едно от първоначалните процедурни гласувания в Сената. Законопроектът впоследствие беше приет от горната камара с 86 гласа „за“ и 11 „против“.

Тази седмица Зеленски отново потвърди подкрепата си за законопроекта.

„Важно е той да стане закон. Благодаря на всички по света, които подкрепят този подход и знаят, че силата дава резултат“, заяви украинският президент.

„Това може да доведе до края на конфликта“, заяви Майкъл Маккол

Поддръжниците на законопроекта заявиха, че приемането му ще изпрати сигнал към Русия и други държави за продължаващата подкрепа на Вашингтон за Украйна.

По време на дебатите републиканецът от Тексас Майкъл Маккол, един от основните вносители на законопроекта, заяви, че подобни решения рядко се гласуват от Конгреса, тъй като могат да окажат влияние върху международни конфликти.

„Този законопроект ще окаже пряко въздействие върху конфликта, застрашаващ Източна Европа и НАТО, и може да доведе до неговия край, като принуди руския президент Владимир Путин да седне на масата за преговори“, каза Маккол.

Сега законопроектът е изпратен на президента Доналд Тръмп. Ако той го подпише, мерките ще влязат в сила съгласно предвидените в законодателството условия.