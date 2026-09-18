НС обсъжда новия механизъм за минималната работна заплата, ще има ли съгласие

О чаква се днес депутатите да обсъдят на първо четене в пленарната зала предложението на правителството за промени в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата.

Законопроектът вече беше одобрен от парламентарната социална комисия. Текстовете обаче предизвикаха критики от опозицията.

Между 620 и 673 евро може да е минималната заплата през 2027 г.

Спор за размера на минималната заплата

Председателят на социалната комисия Венко Сабрутев заяви, че при новия механизъм минималната работна заплата за следващата година би достигнала до 672 евро.

„Минималната работна заплата за догодина ще бъде до 672 евро, значи минимум 21 евро под формулата, която имаше само допреди един месец. Тези уж адекватни доходи са по-ниски от предишната формула“, заяви Сабрутев.

По думите му предложената промяна би довела до по-нисък размер на минималното възнаграждение спрямо досегашния механизъм.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова защити предложението на правителството.

„Ако бъде прието изменението в Кодекса на труда, няма да се случи нищо фатално, ще имаме нов начин на определяне на минималната работна заплата и съответно няма да има никаква каша, миш-маш или както го наричате. Няма нужда да плашим българските граждани“, заяви тя.

Новата формула за минималната заплата раздели синдикати и бизнес

Какво предстои

Приемането на промените в Кодекса на труда ще постави основата за новия механизъм, а конкретните правила ще бъдат разписани в наредба.

Бизнесът и синдикатите заявиха, че са постигнали консенсус по основните параметри и няма да допуснат отстъпление от договореното при изработването на наредбата.

Минималната заплата за 2027 г. ще е до 677 евро

Именно в нея ще бъдат уредени детайлното участие на социалните партньори и механизмът за изчисляване на минималната работна заплата.

След обсъждането на първо четене предстои законопроектът да премине през следващите етапи на парламентарната процедура.