Свят

Зеленски обяви нови разговори със САЩ: Мирът и оръжията отново на масата

Украинският президент очаква нови пакети за подкрепа, включително за противовъздушната отбрана

Василена Василева Василена Василева

18 септември 2026, 07:56
Зеленски обяви нови разговори със САЩ: Мирът и оръжията отново на масата
Източник: AP/БТА

У краинският президент Володимир Зеленски обяви, че предстоят нови разговори с американските партньори. Сред темите ще бъдат перспективите за мирно споразумение, енергетиката, продоволствената сигурност и оръжията, съобщи ДПА.

Зеленски разкри: САЩ подготвят нов план за мир в Украйна

„Ще има нови пакети помощи за Украйна, по-специално за противовъздушна отбрана“, заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение от Киев.

Той не уточни кога ще се проведат разговорите и кои представители на американската страна ще участват в тях.

Зеленски иска да разговаря с представители на ЕС след преговорите със САЩ

  • Зеленски заминава за Ню Йорк

Очаква се украинският президент да посети Ню Йорк следващата седмица за участието си в Общото събрание на ООН. 81-вата сесия на Общото събрание започва на 22 септември, като сред основните теми се очаква да бъде и войната в Украйна.

Възможността за среща между Зеленски и американския президент Доналд Тръмп също е сред обсъжданите дипломатически контакти около форума. Украинското президентство съобщи, че Киев и Вашингтон работят по подготовката на среща между двамата държавни лидери.

Украйна се готви за нови преговори със САЩ

  • Нови опити за дипломатически пробив

В началото на септември американски пратеници посетиха последователно Москва и Киев в опит да бъдат придвижени дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

Към днешна дата обаче няма обявено споразумение за прекратяване на бойните действия. Паралелно с дипломатическите усилия продължават и руските атаки срещу Украйна.

Зеленски: Готови сме за преговори във всякакви формати

При последните удари в Украйна са били ранени най-малко 19 души, сред които и деца, съобщи Associated Press. Украинските власти съобщиха и за поражения по цивилна инфраструктура.

Москва и Киев продължават да имат различия по ключови въпроси, свързани с условията за прекратяване на войната.

Според ДПА руската страна продължава да поставя условия, които Киев определя като неприемливи. Именно различията по тези условия остават сред основните препятствия пред постигането на договореност.

ЕС с нова военна помощ за Украйна: Отпуска още 3,3 млрд. евро за ракети и дронове

  • ЕС също увеличава подкрепата

На фона на подготовката за нови разговори със САЩ Европейският съюз обяви ново финансиране за украинската отбрана.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи след телефонен разговор със Зеленски, че на 18 септември ЕС ще отпусне 3,3 млрд. евро за закупуване на ракети и дронове за Украйна.

Двамата са обсъдили и финансирането на украинската отбрана и са се договорили да се срещнат в Ню Йорк в рамките на Общото събрание на ООН.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Валерия Динкова    
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